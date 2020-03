Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu ''AYAH'' - Peterpan feat Candil, Kunci Mudah dari C

BANGKAPOS.COM - 'Untuk Ayah Tercinta, Aku ingin bernyanyi' itulah sepenggal reff lagu Ayah yang dibawakan oleh Peterpan.

Peterpan yang digawangi Ariel, dkk, waktu itu pernah menyanyikan ulang lagu Ayah yang aslinya dinyanyikan Rinto Harahap.

Dengan warna baru, lagu ini mendapat tanggapan positif dari pendengar.

Chord dan Lirik Lagu Ayah, Peterpan feat Candil, kunci mudah 'C':

[intro] C F G C F



C F G C

Dimana akan kucari

C F

Aku menangis seorang diri

C F

Hatiku selalu ingin bertemu

G C

Untukmu aku bernyanyi



[Chorus]

F G

Untuk ayah tercinta

C Em F

Aku ingin bernyanyi

G C

Walau air mata dipipiku

F G

Ayah Dengarkanlah

C Em F

Aku ingin berjumpa

G C G

Walau hanya dalam mimpi

C F G C

Lihatlah hari berganti

C F

Namun tiada seindah dulu

C F

Datanglah aku ingin bertemu

G C

Denganmu aku bernyanyi



[chorus]

F G

Untuk ayah tercinta

C Em F

Aku ingin bernyanyi

G C

Walau air mata dipipiku

F G

Ayah Dengarkanlah

C Em F

Aku ingin berjumpa

G C G

Walau hanya dalam mimpi

Artikel ini telah tayang di Tribunambon.com