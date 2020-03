Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu ''CINTA KARENA CINTA'' - Judika, Main dari Am

Chord dan Lirik Lagu Judika Cinta Karena Cinta

BANGKAPOS.COM -- Lagu berjudul 'cinta karena cinta' yang dinyanyikan oleh Judika cocok menjadi reperensi.

Lagu yang dirilis 2019 ini menurut Trinity Optima Production merupakan terjemahan dari lagu mandarin kemudian dinyanyikan oleh Judika.

Berikut chord dan liriknya untuk anda seperti dilansir dari Tribunnews.com

Intro: Am G F G

C G Am

Aku hanyalah manusia biasa

C G Am

Bisa merasakan sakit dan bahagia

F

Ijinkan ku bicara

Fm G

Agar kau juga dapat mengerti..

C G Am

Kamu yang buat hatiku bergetar

C G Am

Rasa yang telah kulupa kurasakan

F

Tanpa tau mengapa

Fm G

Yang ku tau inilah cinta...

Reff:

C G

Cinta karena cinta

Am Em

Tak perlu kau tanyakan

F

Tanpa alasan cinta

G Am

Datang dan bertahta..

C G

Cinta karena cinta

Dm Am

Jangan tanyakan mengapa

F

Tak bisa jelaskan

G Am

Karena hati ini telah bicara

C G Am

Kamu yang buat hatiku bergetar

C G Am

Senyumanmu mengartikan semua

Fm G

Tanpa aku sadri merasuk didalam Dada....

Reff: