Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu ''DIA'' - Anji, Main dari C

Chord dan Lirik Lagu Anji Dia

BANGKAPOS.COM -- Lagu berjudul 'dia' yang dipopulerkan oleh Anji sering dinyanyikan berbagaikalangan, terutama kaula muda.

Lagu ini cocok untuk orang yang kasmaran, mengejar cintanya atau berkaroke ria.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunsolo.com

Intro : C

F..Em

F..G

.

C G/B

di suatu hari tanpa

Am G

sengaja kita bertemu

F C

aku yang pernah terluka

Dm G

kembali mengenal cinta

.

C G/B Am

hati ini kembali temukan

G

senyum yang hilang

F G C F G

semua itu karena dia

.

Reff:

C G/B Am

oh Tuhan...ku cinta dia

G F Em

ku sayang dia, rindu dia

Dm G

inginkan dia..

C E Am G D

utuhkanlah...rasa cinta di hatiku

F G C -F

hanya padanya...untuk dia

.

Musik : C G/B Am G F Em Dm G

.

C G/B

jauh waktu berjalan

Am G

kita lalui bersama

F C

betapa di setiap hari

Dm G

ku jatuh cinta padanya

.

C G/B

dicintai oleh dia

Am G

ku merasa sempurna

F G C G

semua itu karena dia..

.

Reff:

C G/B Am

oh Tuhan...ku cinta dia

G F Em

ku sayang dia, rindu dia

Dm G

inginkan dia..

C E Am G D

utuhkanlah...rasa cinta di hatiku

F G C G

hanya padanya...untuk dia

.

C G/B Am

oh Tuhan...ku cinta dia

G F Em

ku sayang dia, rindu dia

DM G

inginkan dia..

C E Am G D

utuhkanlah...rasa cinta di hatiku

F G C F

hanya padanya...untuk dia

Dm G F.. C

hanya padanya...untuk dia..

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunsolo.com)