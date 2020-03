Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu ''HINGGA AKHIR WAKTU'' - Nineball, Kunci Mudah dari G

BANGKAPOS.COM - Berikut chord gitar 'Hingga Akhir Waktu', lagu yang dipopulerkan oleh Nineball.

Lagu 'Hingga Akhir Waktu' ini terdapat di album pertama Nineball yang dirilis pada 2008 silam.

Meski dirilis sudah lama, namun lagu tersebut masih cukup enak untuk didengar saat ini.

Lagu ini menjadi hits dari Nineball, bahkan penyanyi asal Filipina, Christian Bautista juga turut menyanyikan ulang lagu ini dalam bahasa Inggris dengan judul "Till The End of Time".

Berikut chord Hingga Akhir Waktu dari Nineball

[intro] G D Em C Cm



G D Em

Ku coba untuk melawan hati

C D

Tapi hampa terasa di sini tanpamu

G D Em

Bagiku semua sangat berarti lagi

C

Kuingin kau disini

Cm D

Tepiskan sepiku bersamamu



[reff]

C D Em

Tak kan pernah ada yg lain disisi

C D Em

Segenap jiwa hanya untukmu

C D Em

Dan tak kan mungkin ada yg lain disisi

C Cm D

Ku ingin kau disini tepiskan sepiku bersamamu...





G D Em

Bagiku semua sangat berarti

C

Kuingin kau disini

G D Em

Bagiku semua sangat berarti lagi

C

Kuingin kau disini



[reff]

C D Em

Tak kan pernah ada yg lain disisi

C D Em

Segenap jiwa hanya untukmu

C D Em

Dan tak kan mungkin ada yg lain disisi

C Cm D

Ku ingin kau disini tepiskan sepiku bersamamu...

G D Em C Cm

Hingga akhir waktu ...

C Bm Am D

Hingga akhir waktu ...



[reff]

C D Em

Tak kan pernah ada yg lain disisi

C D Em

Segenap jiwa hanya untukmu

C D Em

Dan tak kan mungkin ada yg lain disisi

C Cm D

Ku ingin kau disini tepiskan sepiku bersamamu...

G D Em C Cm

Hingga akhir waktu ...

G D Em C Cm G

Hingga akhir waktu ...

