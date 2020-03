Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu ''LAYANG KANGEN'' - Didi Kempot, Kunci Mudah dari C

BANGKAPOS.COM - Chord dan Lirik Lagu Layang Kangen - Didi Kempot, kunci gitar dasar paling mudah dimainkan.

Berikut chord Layang Kangen dari Didi Kempot

Intro: C Dm F C G

Em A Dm G



C F C

Layangmu tak tompo wingi kui

Am Em

Wis tak woco opo karepe atimu

F G Em Am

Trenyuh ati iki moco tulisanmu

F Dm G

Ra kroso netes eluh ning pipiku



Music: F G



C F C

Umpomo tanganku dadi suwiwi

Am Em

Iki ugo aku mesti enggal bali

F G Em Am

Ning kepiye maneh mergo kahananku

F G C

Cah ayu entenono tekaku



Intro Am G F Em

Am G F G C



Reff

C F

Ra maido sopo wonge ora kangen

Dm G F G C

Adoh bojo pengen turu angel merem

C F

Ra maido sopo wonge ora trenyuh

Dm G

Ra kepetuk sak wetoro pengen weruh

F G Em Am

Percoyo aku kuatno atimu

F G C

Cah ayu entenono tekaku





C F C

Umpomo tanganku dadi suwiwi

Am Em

Iki ugo aku mesti enggal bali

F G Em Am

Ning kepiye maneh mergo kahananku

F G C

Cah ayu entenono tekaku



Intro Am G F Em

Am G F G C



C F

Ra maido sopo wonge ora kangen

Dm G F G C

Adoh bojo pengen turu angel merem

C F

Ra maido sopo wonge ora trenyuh

Dm G

Ra kepetuk sak wetoro pengen weruh

F G Em Am

Percoyo aku kuatno atimu

F G C

Cah ayu entenono tekaku

