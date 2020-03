Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu ''LILIN KECIL'' - Chrisye, Kunci Mudah dari E

BANGKAPOS.COM - Berikut Chord dan Lirik Lagu Lilin Kecil dari Chrisye.

Simak chord kunci gitar Lilin-lilin Kecil yang dipopulerkan Chrisye.

[Intro] E A (2x)



[Verse]

E A

ooo manakala

E A E

mentari tua lelah berpijar

G C

ooo manakala

G C G

bulan nan genit enggan tersenyum

Am G

berkerut kerut tiada berseri

Am Em

tersendat-sendat merayap

C Bm Am G D

dalam kegelapan

Am G Am G

hitam kini hitam mimpi

C Bm F# B

gelap kini akankah berganti



[Chorus]

E G#m A

engkau lilin lilin kecil

F#m B

sanggupkah kau mengganti

G# C#m A

sanggupkah kau memberi

E A B

seberkas cahaya

E G#m A

engkau lilin lilin kecil

F#m B

sanggupkah kau berpijar

G# C#m

sanggupkah kau menyengat

E A B

seisi dunia



[Verse]

E A

ooo manakala

E A E

mentari tua lelah berpijar

G C

ooo manakala

G C G

bulan nan genit enggan tersenyum

Am G

berkerut kerut tiada berseri

Am Em

tersendat-sendat merayap

C Bm Am G D

dalam kegelapan

Am G Am G

hitam kini hitam mimpi

C Bm F# B

gelap kini akankah berganti



[Chorus]

E G#m A

engkau lilin lilin kecil

F#m B

sanggupkah kau mengganti

G# C#m A

sanggupkah kau memberi

E A B

seberkas cahaya

E G#m A

engkau lilin lilin kecil

F#m B

sanggupkah kau berpijar

G# C#m

sanggupkah kau menyengat

E A B

seisi dunia

E G#m A

engkau lilin lilin kecil

F#m B

sanggupkah kau mengganti

G# C#m A

sanggupkah kau memberi

E A B

seberkas cahaya



[Ending]

E G#m A

engkau lilin lilin kecil

F#m B

sanggupkah kau berpijar

G# C#m

sanggupkah kau menyengat

E A B

seisi dunia

