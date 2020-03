Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Nike Ardila - Bintang Kehidupan, Kunci Mudah dari Am

BANGKAPOS.COM - Chord dan Lirik Lagu Bintang Kehidupan yang dipopulerkan Nike Ardila.



Intro : Am…G…F…C

Dm…Am…E….



Am G

….Jenuh aku mendengar

F

manisnya kata cinta

C

lebih baik sendiri



Dm E

….Bukannya sekali

Am

seringku mencoba

F C

namun ku gagal lagi



Dm Dm-Em-F

….Mungkin nasib ini

G

suratan tanganku

(Am)

harus tabah menjalani



Int. Am..G..F..C

Dm..Am..E…



Am G

….Jauh sudah langkahku

F

menyusuri hidupku

C

yang penuh tanda tanya



Dm E

….Kadang hati bimbang

Am

menentukan sikapku

F C

tiada tempat mengadu



Dm Dm-Em-F

….Hanya iman di dada

G

yang membuatku mampu

(Am)

s’lalu tabah menjalani



Int. Am..G-Am..-G



Reff 1:

C G

..Malam malam aku sendiri

F C

….Tanpa cintamu lagi

Dm G

Houwo..hoo..oo

C G

….Hanya satu keyakinanku

F

….Bintang kan bersinar

C G F

….Menerpa hidupku

G (Am)

Bahagia kan datang...



Musik: Am..Em..F..C..

hooo oo..

Dm..Am..F..E...



Am G

….Jenuh aku mendengar

F

manisnya kata cinta

C

lebih baik sendiri



Dm E

….Bukannya sekali

Am

seringku mencoba

F C

namun ku gagal lagi



Dm Dm-Em-F

….Hanya iman di dada

G

yang membuatku mampu

(Am)

s’lalu tabah menjalani



Int. Am..G-Am..-G



Reff 2:

C G

..Malam malam aku sendiri

F C

….Tanpa cintamu lagi

Dm G

Houwo..hoo..oo

C G

….Hanya satu keyakinanku

F

….Bintang kan bersinar

C G F

….Menerpa hidupku

G F

Bahagia kan datang

F G C

Hoo..hoo..hoo



Kembali ke : Reff 2

Fade out

Artikel ini telah tayang di Tribunambon.com