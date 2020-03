Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu ''PERGILAH KASIH'' - Chrisye, Kunci Mudah dari G

BANGKAPOS.COM - Lagu berjudul Pergilah Kasih merupakan lagu dari penyanyi Pop asal Indonesia, Chrisye.

Lagu yang pernah dibawakan ulang oleh d'Masiv ini mencerikatan tentang seseorang yang melepas kepergian sosok yang dicintainya.

Ia melepaskan untuk membuat orang yang dicintainya tersebut dapat penggapai semua keinginannya.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Pergilah Kasih ciptaan Chrisye.

Chrisye - Pergilah Kasih



[Intro] G Em C D

G Em C D



G C

Tak pernah kusangka ini terjadi



D G

Kisah cinta yang sesuci ini



Em Am

Kau tinggalkan begitu saja



C D

Sekian lamanya kita berdua



G C

Tak kusangka begitu cepat berlalu



D G

Tuk mencari kesombongan diri



Em Am

Lepas s’gala yang pernah kau ucapkan



C D

Kau tinggalkan daku



[Chorus]



G D Em

Pergilah kasih kejarlah keinginanmu



C G D

Selagi masih ada waktu..



G D Em

Jangan hiraukan diriku



Am G

Aku rela berpisah demi untuk dirimu



C D G

S’moga tercapai s’gala keinginanmu



[Interlude] G C D G Em Am C D



G C

Tak kusangka begitu cepat berlalu



D G

Tuk mencari kesombongan diri



Em Am

Lepas s’gala yang pernah kau ucapkan



C D

Kau tinggalkan daku



[Chorus]



G D Em

Pergilah kasih kejarlah keinginanmu



C G D

Selagi masih ada waktu..



G D Em

Jangan hiraukan diriku



Am G

Aku rela berpisah demi untuk dirimu



C D

S’moga tercapai s’gala keinginanmu

//

G D Em

kejarlah keinginanmu



C G D

Selagi masih ada waktu..



G D Em

Jangan hiraukan diriku



Am G

Aku rela berpisah demi untuk dirimu



C D G

S’moga tercapai s’gala keinginanmu



[Outro] G Em C D

G Em C D

