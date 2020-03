Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu ''PUDAR'' - Rossa, Main dari Dm

Chord dan Lirik Lagu Rossa Pudar

BANGKAPOS.COM -- Chord dan lirik 'pudar' yang dipopulerkan oleh Rossa sepertinya cocok untuk anda yang mengalami pasang surut dalam sebuah hubungan.

Lagu ini dirilis tahun 2011 silam dan hingga sekarang masih menarik untuk dinikmati.

Berikut chord dan lirik lagu pudar dari Rossa seperti dilansir dari Tribunsolo.com.

Intro: Dm G C Am [3x]

Dm G C..F..E..

Am Dm

Kurasakan pudar dalam hatiku

G C

rasa cinta yang ada untuk dirimu

F Dm

ku lelah dengan semua yang ada

Bm E

ingin kulepas semua...

Am Dm

Setan dalam hati ikut bicara

G C

bagaimana kalau ku selingkuh saja

F Dm

aku punya banyak teman lelaki

E Am

sepertinya ku kan bahagia..

Reff:

F

Mestinya kau cari

G C Am

pengganti diriku saja aa

Dm

karena kita sudah

E Am A

tak saling bicara owoo..

F

Pastikan cerita

G C Am

tentang kita yang t'lah lalu uu

Dm E Am

hanya ada dalam ingatan hatimu..

Am Dm

Maafkan aku jika kau kecewa

G C

cintamu bukanlah untuk diriku

F Dm

jika memang semua kan jadi cerita

E Am-Bbm-Bm

kutahu kau semakin terluka aaa..