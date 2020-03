Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu ''SEPERTI YANG KAU MINTA'' - Chrisye, Kunci Mudah dari C

TRIBUNAMBON.COM - Chord dan Lirik Lagu 'Seperti yang Kau Minta' dinyanyikan oleh mendiang Chrisye.



Lagu ini diciptakan oleh Pongky Barata.



Lagu Seperti yang Kau Minta menceritakan tentang seseorang yang masih ingin menjalin hubungan dengan orang yang dicintainya.



Padahal yang dicintai sudah memiliki pendamping sehingga orang ini merasa tak bisa seperti yang diharapkan.



Lirik Lagu dan Kunci Gitar Seperti yang Kau Minta- Chrisye:



Intro: C Em Dm Dm (2x)



C F

Maafkan aku tak bisa memahami maksud amarahmu

Am G F G

Membaca dan mengerti isi hatimu

C F

Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian

Am G F G

Mencoba mencari celah dalam hatimu



Reff 1

C

Aku tahu ku takkan bisa

Em

Menjadi seperti yang engkau minta

F Em

Namun selama nafas berhembus

Dm

Aku kan mencoba

G C

Menjadi seperti yang kau minta



Musik: C Em Dm Dm



C F

Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian

Am G F ..G

Mencoba mencari celah dalam hatimu



Reff 2

C

Aku tahu ku takkan bisa

Em

Menjadi seperti yang engkau minta

F Em

Namun selama nafas berhembus

Dm G

Aku kan mencoba..

C

Aku tahu dia yang bisa

Em

Menjadi seperti yang engkau pinta

F Em

Namun selama aku bernyawa

Dm

Aku kan mencoba

G C Am D

Menjadi seperti yang kau minta



Interlude: G D Em D

C G Am G



Reff 3



A D

Aku tahu ku takkan bisa

F#m

Menjadi seperti yang engkau minta

G F#m

Namun selama nafas berhembus

C A

Aku kan mencoba

D

Aku tahu dia yang bisa

Bm

Menjadi seperti yang engkau minta

A-G F#m

Namun selama aku bernyawa

Em

Aku kan mencoba

F# Bm

Menjadi seperti yang kau minta

F# D

Seperti yang kau minta



Gm D

Aku kan mencoba

Em A D

Menjadi seperti yang kau minta



Outro: D F#m Em A Gm D

