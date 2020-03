Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu ''YA SUDAHLAH'' - Bondan Fade 2 Black

Chord dan Lirik Lagu Bondan Fade 2 Black Ya Sudahlah

BANGKAPOS.COM -- Lagu ya sudahlah yang dipopulerkan oleh Bondan Fade 2 Black mengisahkan tentang semangat.

Lagu ini dirilis sekitar tahun 2011 dan populer pada zamannya hingga sekarang.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari tribunambon.com

C G

ketika mimpimu yang begitu indah

Dm Am

tak pernah terwujud ya sudahlah

C G

saat kau berlari mengejar anganmu

Dm Am

dan tak pernah sampai ya sudahlah

Chorus :

C G

apapun yang terjadi

Dm Am

Ku kan slalu ada untukmu

C G

janganlah kau bersedih

Dm Am

cause everythings gonna be ok

C

satu dari sekian kemungkinan

G

kau jatuh tanpa ada harapan

Dm

saat itu raga kupersembahkan

Am



menuntun ke arah mata angin bahagia

Am

kau dan aku tahu jalan selalu ada

C

juga ku tahu lagi problema kan terus menerjang

G

bagai deras ombak yang menabrak karang

Dm

namun ku tahu ku tahu kau mampu tuk tetap tenang

Am

hadapi bersamaku hingga akhir datang

C G

saat kau berharap keramahan cinta

Dm Am

tak pernah kau dapat ya sudahlah yeah

C G

dengar ku bernyanyi lalalalala heyeyeyeyeyayaya

Dm Am

dedum dedudedadedudidam semua ini belum beakhir