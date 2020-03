KUNCI Gitar dan Lirik Lagu Rossa Tegar, Mulai Main dari C dan Reff Pindah ke Bm

Chord dan Lirik Lagu Rossa Tegar

BANGKAPOS.COM -- Lagu yang di populerkan Rossa berjudul tegar ini berkisah tentang ketegaran seorang pasangan.

Dirilis 2019, lagu ini menarik untuk dinikmati, biasanya sering dinyanyikan ulang.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunsolo.com.

Intro: C..Em..F..E..

C..D..G..

C F Bb

tergoda aku tuk berfikir..

G C

dia yang tercinta..

F Bb

mengapa t'lah lama tak nampak

G C

dirimu di sini..

F Bb

jangankan ingin ku tersenyum

G C

tak ada gairah..

F Bb

ku ingin s'lalu bersamamu..

#)

Bm E

kini ku resah

Am D

diriku lemah tanpamu

Dm G

wo.. hoo ho..

Reff:

-E/G# Am Dm

gapai semua jemariku

G C

rangkul aku dalam bahagiamu

Am Dm

ku ingin bersama berdua

G C

selamanya..

-G/B Am Dm

jika ku buka mata ini

G C

ku ingin s'lalu ada dirimu

Am Dm

dalam kelemahan hati ini

G

bersamamu..

G C Bb

aku tegar..

Musik : F..Bb..D#..C..

F..Bb..D#..