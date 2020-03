RAFFI Ahmad Tagih Janji ke Wendy Cagur Buat Gambar Lain di Rumah, Ini Pemicunya

BANGKAPOS.COM - Presenter kondang Raffi Ahmad menagih janji yang pernah diucapkan komedian Wendy Armoko atau kerap disapa Wendy Cagur.

Hal tersebut Raffi Ahmad ungkapkan melalui kanal YouTube Rans Entertaiment pada Minggu (15/3/2020).

Mulanya Raffi Ahmad menghampiri Wendy Cagur yang berada di suatu ruangan yang berada di belakang panggung sebuah acara.

Raffi Ahmad dan Wendy Cagur pada Minggu (15/3/2020) (Capture Youtube Rans Entertainment)

Setelah memasuki ruangan Wendy Cagur, Raffi Ahmad juga menyadari bahwa di tempat yang sama terdapat pula komedian Narji Cagur.

Raffi Ahmad pun melontarkan candaan kepada keduanya yang terlihat akrab.

"Lo janji sama gue ya," kata Raffi Ahmad.

"Wah gila akrab loh," imbuhnya.

"Emang ada apaan setan,"balas Wendy Cagur.

"Narji is the best, Wendi is the best, Denny is mambo," kata Raffi Ahmad.

Tak berhenti di situ saja Raffi Ahmad teringat dengan janji Wendy Cagur.

Tepatnya janji yang diucapkan Wendy Cagur saat membuat vlog YouTube di rumah Raffi Ahmad.

Komedian 40 tahun itu berjanji akan menggambar tembok rumah Raffi Ahmad jika vlog YouTube sebelumnya trending.

"Jadi sekarang kan lagi trending nih lima besar, ditayangin besok nih Wen," ucap Raffi Ahmad.

"Lo janji sama gue. Berarti lo ngecat lagi," imbuhnya.

Wendy Cagur yang mendengar permintaan tersebut, ternyat tak suka dengan cara penyebutan Raffi Ahmad.

"Gambar! Lo kira tukang cat apa gue, kurang ajar," blas Wendy Cagur.

Setelah itu Raffi Ahmad pun mengaku bahwa dirinya sangat menyukai gambar Wendy Cagur sebelumnya.

"Tapi gue akuin ngefans sama lo. Gambar lo bagus," kata Raffi Ahmad.

Kendati demikian Wendy Cagur ternyata tak puas dengan gambar sebelumnya.

Oleh karena itu Wendy Cagur berniat akan membuat gambar yang lebih baik lagi selanjutnya.

"Gue kurang puas dengan hasil kemarin sebenarnya," ucap Wendy Cagur.

Sedangkan untuk selanjutnya suami artis Nagita Slavina itu meminta Wendy Cagur untuk mengambar di tembok yang tak jauh dari gambar sebelumnya.

"Iya yang sebelahnya, wallpaper-nya gue hapus," kata Raffi Ahmad.

Wendy Cagur pun kembali menegaskan akan menuruti semua permintaan Raffi Ahmad.

"Terserah lo, mau ada wallpaper-nya juga bisa-bisa saja. Cuma kalau mau yang lebih aman dihapus," imbuhnya.

Lihat videonya dari menit ke 05:20:

Rafathar Ogah Dibelikan Mobil Rp 700 Juta oleh Raffi Ahmad

Putra pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, yakni Rafathar Malik Ahmad mengungkapkan keinginannya.

Hal tersebut diketahui melalui kanal YouTube Rans Entertaiment pada Sabtu (14/3/2020).

Berawal dari Raffi Ahmad yang berniat menjual mobil Mini Cooper Moris yang sudah dibelinya dari komedian Andre Taulany.

Nagita Slavina tak suka mobil yang dibeli Raffi Ahmad (Capture Youtube Rans Entertainment)

Pasalnya Nagita Slavina tak suka dengan mobil yang dibeli Raffi Ahmad seharga Rp 700 juta itu.

"Ya sudah gini saja deh, aku umumin mobil ini siapa yang mau beli boleh," kata Raffi Ahmad.

"Tapi kan kalian tahu harganya Rp 700 juta," imbuhnya.

Mendengar pernyataan tersebut Nagita Slavina bertanya pada Raffi Ahmad perihal pembayaran.

"Emang sudah dibayar?" tanya Nagita Slavina.

"Udah, tiga hari aku lunasin," jawab Raffi Ahmad.

Tak berhenti di situ saja, Nagita Slavina kembali memberikan tanggapannya pada mobil tersebut.

Menurut Nagita Slavina mobil yang dibeli Raffi Ahmad harusnya untuk pajangan.

"Ini mobil kayaknya cuma dipajang-pajang doang ini mah, kan ngegasruk" ujar Nagita Slavina.

Raffi Ahmad pun masih tetap dengan pendiriannya.

Bagi ayah satu anak itu mobil yang dibelinya merupakan barang yang langka.

"Bukan dipajang sayang, ini kan mobil koleksi unik," ucap Raffi Ahmad.

"Ah mobil ini bikin kita berantem gimana sih," imbuhnya.

Rafathar pun memberikan tanggapan tentang mobil ayahnya.

"Pasti enggak dipakai," ucap Rafathar.

Mengetahui tanggapan sang putra, Raffi Ahmad mencoba menjelaskan tujuannya membeli mobil itu.

"Dipakai, kan mau buat nganterin Aa' ke sekolah," jawab Raffi Ahmad.

Andre Taulany jual mobil ke Raffi Ahmad (Capture YouTube TAULANY TV)

Rafathar kembali melontarkan jawaban untuk Raffi Ahmad.

"Papah kerja melulu," ujar Rafathar.

"Buktinya papah hari ini ada sama Aa'," kata Raffi Ahmad menjelaskan.

Tak hanya berhenti di situ saja, Rafathar juga mengungkapkan permintaanya pada Raffi Ahmad.

Rafathar ternyata hanya ingin ditemani Raffi Ahmad saat sunat nanti.

"Maunya dianterin sunat sama papah," kata Rafathar.

Raffi Ahmad yang mendengar permintaan Rafathar langsung menegaskan bahwa dirinya akan mengantar putra kesayangannya.

"Ya sudah, Aa' mau dianterin sunat kapan, senin?," tanya Raffi Ahmad.

Sementara itu Nagita Slavina memberikan penjelasan kenapa Rafathar meminta hal itu.

"Karena dari kemarin nganter cek sunat saja yang anter bukan papah cuma mamahnya doang," ujar Nagita Slavina.

"Lainnya yang nganter mamah papanya sekeluarga," imbuhnya.

(TribunWow.com/Khistian TR)

https://wow.tribunnews.com/2020/03/16/raffi-ahmad-tak-segan-tagih-janji-wendy-cagur-cuma-kalau-mau-yang-lebih-aman-dihapus-aja?page=all