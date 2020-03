Apa Kabar Si Bule Cantik yang Dinikahi Pria Asal Jateng? Penampilannya Semakin Bikin Pangling

BANGKAPOS.COM - Kisah pria asal Muntilan, Jawa Tengah yang menikahi seorang bule cantik asal Inggris sempat bikin heboh jagat maya.

Asmara yang berujung pernikahan antara Nur Khamid dan Polly Alexandria banyak membuat warganet merasa terkejut.

Bahkan, sebagian dari warganet ada yang iri dengan Nur Khamid lantaran berhasil menaklukkan hati sang bule cantik, Poly Alexandria untuk menjadi istrinya.

Keduanya pun melangsungkan pernikahan pada akhir 2018 lalu yang dihadiri oleh keuarga masing-masing mempelai.

Pernikahan tersebut digelar agama islam dan dihadiri oleh keluarga mempelai.

Dikutip TribunnewsBogor.com dari Tribun Jatim, pernikahan mereka digelar Minggu (16/12/2018) lalu di rumah Nur Khamid di Magelang, Jawa Tengah.

Wanita bule asal Inggris, Polly Alexandria Robinson dinikahi pria asal Magelang, Nur Khamid. Pernikahan mereka menjadi viral di media sosial (Facebook Polly Alexandria Robinson)

Lalu bagaimana kabar si bule cantik sekarang ?

Polly Alexandria dinikahi Nur Khamid pada usia 22 tahun.

Saat ini, usai Polly Alexandria sudah menginjak usia 23 tahun.

Penampilan Polly Alexandria kini semakin membuat pangling.

Bahkan, keduanya tampak semakin mesra setelah menjalani pernikahan sekitar satu tahun lebih.

Berikut ini dereta foto-foto rterbaru Polly Alexandria dan suaminya Nur Khamid.

Nur Khamid dan istri bulenya

Nur Khamid dan istri

Nur Khamid dan Istri

Nur Khamid dan Istri

Nur Khamid dan istri

Nur Khamid dan istri

Beberapa foto juga memperlihatkan Polly Alexandria tanpak mulai memakai busana khas Indonesia.

Dari mulai batik hingga kebaya yang membuat penampilannya semakin cantik.

Polly Alexandria dan Suaminya Nur Khamid tampak kompak memakai busana batik

Nur Khamid dan Polly Alexandria (Instagram/pollyoddsocks)

Jangan kaget yaa liat bule cantik ini memakai busana kebaya.

Wanita asal Inggris itu semakin sering mengenakan berbagai busana khas Indonesia, khususnya Bali.

Misalnya dalam sebuah foto terbaru yang diunggah Polly di akun IG-nya @pollyoddsocks, (29/2/2020), ia memposting penampilan cantiknya dengan kebaya.

Dalam caption, Polly menyampaikan bahwa dirinya sedang merayakan hari raya bersama keluarga suaminya.

“Selamat Hari Raya Kuningan to our family and friends in Bali, Thankyou to @betria_kebayabali for providing this beautiful piece to wear today” tulisnya dikutip TribunJatim.com dari IG @pollyoddsocks.

Polly Alexandria pakai kebaya Bali (Instagram)

Ia tampil cantik dengan busana berwarna putih dan kebaya berwarna gelap.

Polly Alexandria dan Nur Khamid juga terus menunjukkan keromantisan mereka kala sedang berlibur.

Polly dan Nur Khamid (Instagram)

Tak Menyangka Dapat Istri Bule

Nur Khamid mengaku tak menyangka mendapatkan seorang istri bule cantik asal Inggris, Polly Alexandria.

Nur Khamid dan Polly pertama kali bertemu di Pulau Dewata pada Agustus 2017 lalu.

Pertemuan itupun semakin intens hingga keduanya menjalin hubungan asmara.

Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah pada 16 Desember 2018 lalu, setelah 1,5 tahun menjalin hubungan

“Saya kenal dengan Polly itu bulan Agustus 2017 lalu, dan semakin dekat menjalin hubungan selama 1,5 tahun sebelum melakukan pernikahan kemarin 16 Desember 2018,” ujar Nur Khamid, Selasa (18/12/2018) saat dihubungi TribunJateng.com melalui sambungan telepon.

Awalnya, Nur Khamid bercerita ia sempat tak percaya dengan hubungannya.

Nur Khamid bahkan merasa orang-orang di sekitar mereka terkadang sangat sering meremehkan.

Tetapi, karena menerima anggapan tersebut dari banyak orang, ikatan cinta keduanya malah justru makin menguat.

pernikahan Polly Alexandria Robinson dan Nur Khamid (Facebook Polly Alexandria Robinson)

Sampai pernikahan dilangsungkan, Khamid mengatakan ini semua adalah kehendak dari Tuhan.

Ia tak pernah menyangka jodohnya ternyata adalah gadis cantik asal Inggris tersebut.

"Kalau namanya sudah jodoh mau bagaimana lagi. Saya tidak pernah mengarah untuk mendapatkan seorang bule yang cantik sebagai istri saya. Namun, Allah berkehendak menjodohkan saya dengan Poli Alexandrea, istri saya saat ini," tutur pria pemilik akun Instagram @karnaradheya ini.

Nikah Sirih

Nur Khamid dan Polly Alexandria melangsukan pernikahan mereka secara agama islam atau nikah sirih.

Nur Khamid yang memeluk agama Islam melangsungkan pernikahan dengan Polly dalam hukum Islam.

Polly diketahui sudah memeluk agama Islam enam bulan sebelum benar-benar menikah secara langsung dengan Nur Khamid.

Pernikahan mereka pun dilangsungkan secara agama Islam atau nikah sirih dengan salah seorang penghulu.

"Kami masih nikah agama atau nikah siri, halal secara agama islam. Polly kewarganegaraannya masih Inggris belum menjadi warga Negara Indonesia, jadi saya niatkan sah secara agama dulu. Kedepan kami tetap akan langsungkan pernikahan secara resmi, setelah menunggu syarat-syarat yang lengkap,” ujar Khamid.

