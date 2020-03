Biaya Pengobatan Suspect Maupun Positif Corona Ditanggung Pemerintah

Galih Mardi Ismiansyah, Head of HR, General Affair, and Public Communication, BPJS Kesehatan, Cabang Pangkalpinang.

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Head of HR, General Affair, and Public Communication, BPJS Kesehatan, Cabang Pangkalpinang, Galih Mardi Ismiansyah, memastikan adanya upaya penanganan khusus bagi peserta Default BPJS dan Non BPJS yang merupakan pasien suspect corona.

Ia menjelaskan, dalam surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/104/2020, pemerintah telah menetapkan pembiayaan pelayanan kesehatan akibat virus Corona atau Covid-19.

"Memang sudah ada surat keputusan dari Kemenkes, Corona sudah ditetapkan sebagai wabah. Maka biayanya ditanggung sama pemerintah," ucap Galih kepada Bangkapos.com di BPJS Kesehatan, Kota Pangkalpinang, Selasa (17/3/2020).

"Pembiayaannya dibebankan pada anggaran kementerian kesehatan, pemerintah daerah, dam sumber dana lain yang sah, sesuai ketentuan undang-undang," kata Galih.

Lebih lanjutnya, dia menjelaskan, penjaminan pelayanan kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Tentang manfaat yang tidak dijamin, salah satunya adalah pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah.

"Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Corona telah ditetapkan sebagai wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB), kata Galih.

"Artinya, jika ada yang melakukan pemeriksaan suspect corona, jika tes laboratoriumnya keluar, baik dia positif atau pun negatif akan ditanggung pemerintah," ungkap Galih.

Galih menambahkan, BPJS Pangkalpinang telah melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan dan fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan terkait ketentuan yang ada dalam Kepmenkes.

Dia mengatakan, apabila ada peserta memerlukan pelayanan kesehatan, diimbau untuk tidak ragu mengontak Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).