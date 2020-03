Chord dan Lirik Lagu Rossa Terlalu Cinta

BANGKAPOS.COM -- Chord dan lirik lagu Rossa berjudul terlalu cinta menarik untuk disimak.

Musiknya sederhana dan liriknya berkisah tentang cinta yang dalam kehidupan sehari-hari.

Berikut chord dan lirik lagu terlalu cinta seperti dilansir dari Tribunjateng.com

C Em F

Jangan dekat atau jangan datang kepadaku lagi

Dm G

Aku semakin tersiksa ka'rna tak memilikimu

C Em F

Ku coba jalani hari dengan pengganti dirimu

Dm G

Tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu

F Em G

Mengapa semua ini terjadi kepadaku

C G F

Tuhan maafkan diri ini...

Dm Dm7

Yang tAk pernah bisa

F G

Menjauh dari angan tentangnya

C G F

Namun apalah daya ini

Em F

Bila ternyata sesungguhnya

Em G C

Aku terlalu cinta dia

[Instrumental]

C Em F

[Instrumental 2]

C Em F A C#m D Bm D E

Em G C

Aku terlalu cinta dia

[Coda]

C Em F G C

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunjateng.com)