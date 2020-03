Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu HYSTERIA - Muse, Main dari Kunci Am

Chord dan Lirik Lagu Muse Hysteria

BANGKAPOS.COM -- Chord dan lirik lagu yang dipopulerkan oleh Band MUSE berjudul 'hyesteria'.

Intro Bass: Am E Dm Am 2x

Intro Gitar: Am E Dm Am 2x

Am E

It's bugging me grating me

Dm Am

and twisting me around

Am E

yeah i'm endlessly caving in

Dm Am

and turning inside out

Reff:

C G

cause i want it now i want it now

Dm Am

give me your heart and your soul

C G

and i'm breaking out i'm breaking out

Dm E

last chance to lose control

Melodi: Am E Dm Am

Am E

yeah it's holding me morphing me

Dm Am

and forcing me to strive

Am E

to be endlessly cold within

Dm Am

and dreaming im alive

Reff:

C G

cause i want it now i want it now

Dm Am

give me your heart and your soul

C G

and i'm breaking out i'm breaking out

Dm E

last chance to lose control

Melodi: Am E Dm Am 2x

C G Dm Am 2x

C G

and i want you now i want you now

Dm Am

i feel my heart implode

C G

and i'm breaking out escaping now

Dm Am

feeling my faith erode

(Outro)

E

(Bangkapos.com/Nordin/*)