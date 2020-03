Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu ''MENANTI SEBUAH JAWABAN'' Kunci Mudah dari C

BANGKAPOS.COM - Band Padi adalah salah satu kelompok band yang personilnya terdiri dari Fadly (Andi Fadly Arifuddin-vokal), Ari (Ari Sosianto-gitar), Yoyo (Surendro Prasetyo-drum), Rindra (Rindra Risyanto Noor-bas) dan Piyu ( Satriyo Yudi Wahono-gitar).

Mulai dibentuk di Surabaya, 8 April 1997 dan mulai dikenal masyarakat pada penghujung 1990-an. Warna musiknya dianggap baru dalam dunia musik pop rock Indonesia.

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Padi - Menanti Keajaiban, Kunci Mudah dari C

C

tak semudah bagiku

G

untuk bisa meredakan resahku..

C

meski ku coba menyangkal

G

sungguh merisaukan benakku..

D Am D

aku memimpikan malaikat

C

berkenan menemani aku

C G C

tuk sekedar melipurkan hati..

Em C G C Em C

dengan setulus hati..

C

betapa aku telah lama

G

tinggalkan binar di hatiku..

C

atau mungkin kan tertawa

G

namun jiwaku terasa jauh..

D Am D

tak lelah ku pandangi langit

C

berjuta harap ku menanti..

C G C

penuh harap ku menanti..

Em C

keajaiban datang dan menghampiriku

G C Em

ooh.. aku tak tahu

C

apa yang kan ku temui

Am D Am D

aku masih menunggu.. dan menunggu..

Am D Am

berharap akan datang..

C D G C

keajaa...iban..

(Int.) Em D Am Bm D

G C

seharusnya aku tak patut bersedih

Em C

atas semua yang terjadi kepadaku

G C

aku merasa bahwasanya hidup ini

Em C

tak lebih dari sebuah perjalanan

G C

hingga saat ku tiba

Em C

semoga tak lelah aku harus berpeluh

G C

hingga saat ku tiba

Em C

ku harap temukan apa yang aku cari

G C

menanti.. keajaiban..

G C

menanti.. keajaiban..

G

syananana.. syananana..

C

syanana syananana..