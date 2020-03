Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Rossa 'Aku Bukan Untukmu' Populer Tahun 2011

Chord dan Lagu Rossa Aku Bukan Untukmu

BANGKAPOS.COM -- Lagu berjudul 'aku bukan untukmu' yang dipopulerkan oleh Rossa ini berkisah tentang kisah penyesalan.

Lagu yang dipopuler sejak perilisannya tahun 2011 hingga kini masih sering dinyanyikan.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunsolo.com.

Intro: G C G C

Em D C

G Em

dahulu kau mencintaiku

Am F D

dahulu kau menginginkanku

Bm Em

meskipun tak pernah ada jawabku

Am D

tak berniat kau meninggalkan aku

G Em

sekarang kau pergi menjauh

Am F D

sekarang kau tinggalkan aku

Bm Em

di saat ku mulai mengharapkanmu

Am D

dan ku mohon maafkan aku

Reff:

G Em

aku menyesal telah membuatmu menangis

Am D

dan biarkan memilih yang lain

C Bm Em

tapi jangan pernah kau dustai takdirmu

Am C D

pasti itu terbaik untukmu

G Em

janganlah lagi kau mengingatku kembali

Am D

aku bukanlah untukmu

C Bm Em

meski ku memohon dan meminta hatimu

Am C D

jangan pernah tinggalkan dirinya untuk diriku

int. F Em G D



G Em

sekarang kau pergi menjauh

Am F D

sekarang kau tinggalkan aku

Bm Em

di saat ku mulai mengharapkanmu

Am D

dan ku mohon maafkan aku

Reff:

G Em

aku menyesal telah membuatmu menangis

Am D

dan biarkan memilih yang lain

C Bm Em

tapi jangan pernah kau dustai takdirmu

Am C F

pasti itu terbaik untukmu

D G Em

janganlah lagi kau mengingatku kembali

Am D

aku bukanlah untukmu

C Bm Em

meski ku memohon dan meminta hatimu

Am C D

jangan pernah tinggalkan dirinya

G C G C

untuk diriku uuu

G

untuk diriku ...

(Bangkapos.com/Nordin/ Tribunsolo.com)