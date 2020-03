Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Semua Tak Sama Band - Padi, Kunci Mudah dari C

BANGKAPOS.COM - Band Padi adalah salah satu kelompok band yang personilnya terdiri dari Fadly (Andi Fadly Arifuddin-vokal), Ari (Ari Sosianto-gitar), Yoyo (Surendro Prasetyo-drum), Rindra (Rindra Risyanto Noor-bas) dan Piyu ( Satriyo Yudi Wahono-gitar).

Mulai dibentuk di Surabaya, 8 April 1997 dan mulai dikenal masyarakat pada penghujung 1990-an. Warna musiknya dianggap baru dalam dunia musik pop rock Indonesia.

Chord dan Lirik Lagu Padi - Semua Tak Sama

C Am Em

Dalam benakku lama tertanam

G

sejuta bayangan dirimu

C Am Em

Redup terasa cahaya hati

G

Mengingat apa yang telah kau berikan

[Intro] C Am Em G

C Am Em

Waktu berjalan lambat mengiring

G

dalam titian takdir hidupku

C Am Em

Cukup sudah aku tertahan

G F

dalam persimpangan masa silamku

C Em

Coba tuk melawan getir yang terus kukecap

F G

Meresap ke dalam relung sukmaku

F C Em

Coba tuk singkirkan aroma nafas tubuhmu

F G

Mengalir mengisi laju darahku



[Chorus]

C CMaj7 Am

Semua tak sama tak pernah sama

F G C

Apa yang kusentuh apa yang kukecup

Am Gm

Sehangat pelukmu selembut belaimu

Dm F G C

Tak ada satupun yang mampu menjadi sepertimu

C Am Em

Apalah arti hidupku ini

G C

memapahku dalam ketiadaan

Am Em

Segalanya luruh lemah tak bertumpu

G C

Hanya bersandar pada dirimu

Am Em

Ku tak bisa, sungguh tak bisa

G F

mengganti dirimu dengan dirinya

C Em

Coba tuk melawan getir yang terus kukecap

F G

Meresap ke dalam relung sukmaku

F C Em

Coba tuk singkirkan aroma nafas tubuhmu

F G

Mengalir mengisi laju darahku

[Chorus]

C CMaj7 Am

Semua tak sama tak pernah sama

F G C

Apa yang kusentuh apa yang kukecup

Am Gm

Sehangat pelukmu selembut belaimu

Dm F G C

Tak ada satupun yang mampu menjadi sepertimu

[Interlude] F C F C G

G Am F

[Chorus]

C CMaj7 Am

Semua tak sama tak pernah sama

F G C

Apa yang kusentuh apa yang kukecup

Am Gm

Sehangat pelukmu selembut belaimu

Dm F G C

Tak ada satupun yang mampu menjadi sepertimu

C Am

Sampai kapan kau terus bertahan

Gm Dm G

Sampai kapan kau tetap tenggelam

C Am

Sampai kapan kau mesti terlepas

Gm Dm F G C

Buka mata dan hatimu relakan semua

(*)