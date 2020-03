REAKSI Betrand Peto Dapat Hadiah Jutaan Rupiah dari Via Vallen saat Ultah

BANGKAPOS.COM - Putra Ruben Onsu dan Sarwendah Tan, Betrand Peto merayakan ulang tahun yang ke-15, pada Minggu (15/3/2020).

Ulang tahun Betrand Peto yang diselenggarakan super meriah itu dihadiri oleh sederet artis ternama, termasuk Via Vallen.

Tak hanya hadir, Via Vallen rupanya juga memberikan hadiah jutaan rupiah untuk Betrand Peto.

Mulanya Betrand Peto ditemani Ruben Onsu dan Thalia Putra Onsu membuka satu persatu kado yang diberikan tamu undangan.

Betrand Peto dan Thalia berebut untuk membuka kado yang dibungkus dalam kantung brand fashion ternama, Gucci.

"Ini kan buat Cici, enggak boleh," ucap Thali dikutip TribunJakarta.com dari YouTube The Onsu Family, pada Selasa (17/3/2020).

"Kan ulang tahun Onyo," tegas Betrand Peto.

Sambil membuka bungkus kado tersebut, Betrand Peto membacakan surat ucapan ulangtahun yang tertempel.

"Ini dari siapa ya?" tanya Betrand Peto.

"Happy birthday Ade Betrand, wish you all the best," imbuhnya sambil serius membaca.