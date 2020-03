Apa itu Imunitas? Ini Cara Meningkatkan Imunitas, Konsumsi Vitamin C Upaya Cegah Serangan Covid-19

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Merebaknya virus corona (Covid-19) di Indonesia membuat khawatir masyarakat.

Sehingga masyarakat perlu melakukan berbagai upaya pencegahan seperti menjaga imunitas tubuh.

Pasalnya virus corona ini mudah menyerang seseorang dengan imunitas yang kurang baik atau lemah.

Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah dr Annisa Rahmayuni membeberkan mengenai imunitas dan cara meningkatkan atau menjaga imunitas.

Menurutnya sistem imunitas adalah sistem pertahanan tubuh terhadap mikroorganisme dari luar seperti bakteri, virus, dan mikroorganisme lain.

"Imun sendiri banyak faktor yang mempengaruhinya seperti gaya hidup, makanan, usia, adanya penyakit yang sedang diderita dan sebagainya," ujar dr Annisa saat dikonfirmasi bangkapos.com, Rabu (18/3/2020).

Lebih lanjut, ia menjelaskan sistem imunitas sendiri beragam mulai dari jaringan, organ tubuh, antibodi, hingga dalam bentuk sel.

Untuk imunitas yang dalam bentuk sel, yang paling berperan adalah sel darah putih (leukosit).

"Sistem imunitas bisa ditingkatkan dengan gaya hidup sehat diantaranya seperti olahraga, mengurangi konsumsi junkfood, perbanyak makan-makananan sehat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, tidur dan istirahat yang cukup, serta tidak merokok bahkan mengkonsumsi alkohol," tutur dr Annisa..

Selain itu, konsumsi vitamin c dipercaya juga paling berperan dalam meningkatkan imunitas tubuh, maka konsumsilah vitamin c setiap hari atau konsumsi buah dan sayur yang banyak mengandung viamin c.

"Perihal efektivitas sendiri tidak ada ukurannya. Namun dengan badan yang sehat serta sistem imunitas yang baik tentunya pertahanan tubuh melawan virus akan lebih baik dari pada yang sistem imunitasnya lemah," jelas dr Annisa.

Namun ditegaskannya, ada yang harus ingat adalah sistem imunitas juga dipengaruhi faktor lain seperti usia, ada tidaknya penyakit lain, terutama penyakit imunodefisiensi.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)