Jangan Asal, Begini Aturan Minum Air Putih yang Benar

Cairan merupakan salah satu komponen penting yang sangat dibutuhkan tubuh.

Untuk memenuhi asupan cairan tubuh, kita dapat menyiasatinya dengan rutin minum air putih secara teratur dengan jumlah yang cukup.

Meski demikian, terdapat aturan minum air putih yang perlu kita ketahui.

Sebab, kekurangan maupun kelebihan asupan air putih, sama-sama dapat menyebabkan gangguan kesehatan.

Kita mungkin terbiasa mendengar anjuran untuk minum minimal 8 gelas air per hari.

Padahal, aturannya tidak seperti itu, lo.

Jadi, seperti apa aturan minum putih yang sebaiknya dijalankan, untuk menjaga kesehatan tubuh?

1. Bukan 8 gelas per hari:

Tak banyak yang menyadari, aturan populer soal minum air putih 8 gelas per hari tidak memiliki bukti ilmiah yang kuat.

Justru aturan minum air putih yang tepat menurut Institute of Medicine’s Food and Nutrition Board adalah 2,7 liter per hari bagi wanita.