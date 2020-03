BANGKAPOS.COM - Armada dulunya bernama Kertas dan dibentuk tahun 2007. Album perdana mereka berjudul “Kekasih Yang Tak Dianggap“. Lagu utama dalam album tersebut membuat nama Kertas semakin dikenal. Lagu utama dalam album tersebut juga dinyanyikan ulang oleh Pinkan Mambo.

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Armada - Air Mataku Bukan Untuk Mu, Kunci Mudah dari F

F

kita memang pernah

F C

saling mencinta dan tak terpisah..

F F C

canda tawa.. suka duka lewati ber..sama..

Dm

tapi kini berbeda

Em F

engkau tak lagi setia..

Dm

ingin bisa terima

Em F

tapi ku terlanjur luka.. ooh..

-G C G/B Am

tentukanlah pilihanmu

G F C Dm

dan jangan kau gantung diriku dirinya

G

demi kepentinganmu

C G/B Am

aku rela kau pilih

G F

dirinya dan tinggalkanku..

G C

air mataku bukanlah untukmu..

F

kita memang pernah

F C

saling mencinta dan tak terpisah..

Dm

tapi kini berbeda

Em F

engkau tak lagi setia..

Dm

ingin bisa terima

Em F

tapi ku terlanjur luka..

(Chorus)

-G C G/B Am

tentukanlah pilihanmu

G F C Dm

dan jangan kau gantung diriku dirinya

G

demi kepentinganmu

C G/B Am

aku rela kau pilih

G F

dirinya dan tinggalkanku..

G Dm

air mataku bukanlah untukmu..

(Int.) Dm Em Dm F G

ho.. wooo..

(Chorus)

C G/B Am

tentukanlah pilihanmu

G F C Dm

dan jangan kau gantung diriku dirinya

G

demi kepentinganmu

C G/B Am

aku rela kau pilih

G F

dirinya dan tinggalkanku..

G C G/B Am G F

air mataku bukanlah untukmu.. wo..

G# G C

dan air mataku bukanlah untukmu..