Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu C.I.N.T.A. dari Grup Band Bagindas

BANGKAPOS.COM--Bagindas sebuah grup musik Indonesia yang beranggotakan Andra pada vokal dan Michael Christian atau Mieke pada gitar. Dengan influence awal band Slipknot dan Megadeth

Grup band yang awalnya beraliran metal harus beralih ke genre musik pop melayu.

Grup musik ini juga mengusung dan menggabungkan beberapa aliran yaitu dangdut, keroncong, blues, dan country.

Baginda mulai lebih dikenal setelah merilis singel keduanya berjudul C.I.N.T.A menonjolkan musik lebih pelan, lagu inipun laris di pasaran.

Berikut lirik lagu dan kunci gitar lagu Cinta Bagindas:

Intro: Am Em F C

Am Em F G

C F C

Berapa kali ku harus katakan cinta

C F G

Berapa lama ku harus menunggumu

F C

Di ujung gelisah ini aku

(*)

F C

Tak sedetik pun tak ingat kamu

Am Em

Namun dirimu masih begitu

F G

Acuhkan ku tak mau tahu

(#)

Am Em

Luka, luka, luka yang kurasakan

F C

Bertubi, tubi, tubi engkau berikan

Am Em

Cinta ku bertepuk sebelah tangan

F G

Tapi aku balas senyum keindahan

Reff:

Am G

Bertahan satu cinta

F C

Bertahan satu C.I.N.T.A

Am G

Bertahan satu cinta

F C

Bertahan satu C.I.N.T.A

C F C

Pernahkah engkau sejenak mengingat aku

C F G

Pernahkah ingat walau seperti angin berlalu

F C

Di setiap malam kini aku

Kembali ke: (*), (#), Reff