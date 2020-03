Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Padi - Bayangkanlah, Kunci Mudah dari Am

BANGKAPOS.COM - Band Padi adalah salah satu kelompok band yang personilnya terdiri dari Fadly (Andi Fadly Arifuddin-vokal), Ari (Ari Sosianto-gitar), Yoyo (Surendro Prasetyo-drum), Rindra (Rindra Risyanto Noor-bas) dan Piyu ( Satriyo Yudi Wahono-gitar).

Mulai dibentuk di Surabaya, 8 April 1997 dan mulai dikenal masyarakat pada penghujung 1990-an. Warna musiknya dianggap baru dalam dunia musik pop rock Indonesia.

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Padi - Bayangkanlah