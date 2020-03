Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Padi - Mahadewi, Kunci Mudah dari C

BANGKAPOS.COM - Band Padi adalah salah satu kelompok band yang personilnya terdiri dari Fadly (Andi Fadly Arifuddin-vokal), Ari (Ari Sosianto-gitar), Yoyo (Surendro Prasetyo-drum), Rindra (Rindra Risyanto Noor-bas) dan Piyu ( Satriyo Yudi Wahono-gitar).

Mulai dibentuk di Surabaya, 8 April 1997 dan mulai dikenal masyarakat pada penghujung 1990-an. Warna musiknya dianggap baru dalam dunia musik pop rock Indonesia.

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Padi - Mahadewi

C F

Hamparan langit maha sempurna

Am G

Bertahta bintang-bintang angkasa

C F

Namun satu bintang yang berpijar

Am G

Teruntai turun menyapa aku

[Reff 1]

C F

Ada tutur kata terucap

Am G

Ada damai yang kurasakan

C F

Bila sinarnya sentuh wajahku

Am G F G Am

Kepedihanku terhapuskan

[Intro] Am G F G Am G F G

Am G F G Am G F

C F

Alam raya pun semua tersenyum

Am G

Menunduk dan memuja hadirnya

C F

Terpukau aku menatap wajahnya

Am G

Aku merasa mengenal dia

[Reff 2]

C F

Tapi ada entah dimana

Am G

Hanya hatiku mampu menjawabnya

C F

Mahadewi resapkan nilainya

Am G F G Am

Pencarianku usai sudah

[Interlude] Dm Em F G Am

Dm Em F G F...

F... G

[Reff 3]

C F

Ada tutur kata terucap

Am G

Ada damai yang kurasakan

C F

Kilau sinarnya sentuh wajahku

Am G F G Am

Kepedihanku terhapuskan

C F

Ada tutur kata terucap

Am G

Ada damai yang kurasakan

C F

Kilau sinarnya sentuh wajahku

Am G F G C

Pencarian pun usai sudah

C F

Mahadewi resapkan nilainya

Am G

Mahadewi tercipta untukku

C F

Mahadewi resapkan nilainya

Am G

Mahadewi tercipta untukku

[Intro] C F Am G (2x)

C F

Mahadewi resapkan nilainya

Am G

Mahadewi tercipta untukku

C F

Mahadewi resapkan nilainya

Am G

Mahadewi tercipta untukku