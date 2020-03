Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu ''SANG PENGHIBUR'' - Padi, Kunci Mudah dari Am

BANGKAPOS.COM - Band Padi adalah salah satu kelompok band yang personilnya terdiri dari Fadly (Andi Fadly Arifuddin-vokal), Ari (Ari Sosianto-gitar), Yoyo (Surendro Prasetyo-drum), Rindra (Rindra Risyanto Noor-bas) dan Piyu ( Satriyo Yudi Wahono-gitar).

Mulai dibentuk di Surabaya, 8 April 1997 dan mulai dikenal masyarakat pada penghujung 1990-an. Warna musiknya dianggap baru dalam dunia musik pop rock Indonesia.

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Padi - Sang Penghibur

Am Em

setiap perkataan yang menjatuhkan

F C E

tak lagi ku dengar dengan sungguh

Am Em

juga tutur kata yang mencela

F Dm E

tak lagi ku cerna dalam jiwa

Am Em

aku bukanlah seorang yang mengerti

F C E

tentang kelihaian membaca hati

Am Em

ku hanya pemimpi kecil yang berangan

F Dm E

tuk merubah nasibnya

[Chorus]

C G Dm

oh.. bukankah ku pernah melihat bintang

Am G

senyum menghiasi sang malam

C G Dm

yang berkilau bagai permata

Am G Am C

menghibur yang lelah jiwanya

F E

yang sedih hatinya

Am C

yang lelah jiwanya

F E E Am

yang sedih hatinya

Am Em

ku gerakkan langkah kaki

F C E

di mana cinta akan bertumbuh

Am Em

ku layangkan jauh mata memadang

F Dm E

tuk melanjutkan mimpi yang terputus

Am Em

masih ku coba mengejar rinduku

F C E

meski peluh membasahi tangan

Am Em

lelah penat tak menghalangiku

F Dm E

menemukan bahagia yee..

[Chorus]

C G Dm

oh.. bukankah ku pernah melihat bintang

Am G

senyum menghiasi sang malam

C G Dm

yang berkilau bagai permata

Am G F

menghibur yang lelah jiwanya

E

yang sedih hatinya

F

yang lelah jiwanya

E

yang sedih hatinya



[Interlude] F E F

E

yang lelah jiwanya

[Chorus]

C G Dm

oh.. bukankah ku bisa melihat bintang

Am G

senyum menghiasi sang malam

C G Dm

yang berkilau bagai permata

Am G C

menghibur yang lelah jiwanya

G Dm

bukankah hidup ada perhentian

Am G C

tak harus kencang terus berlari

G Dm

ku helakan nafas panjang

Am G Am C

tuk siap berlari kembali

F E

berlari kembali

Am C

melangkahkan kaki

F E

menuju cahaya

Am C F

bagai bintang yang bersinar

E

menghibur yang lelah jiwanya

Am C F

bagai bintang yang berpijar

E Am

menghibur yang sedih hatinya