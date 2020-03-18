Chord dan Lirik Lagu
Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu ''White or Without You'' - U2, Main dari D
Chord dan lirik lagu yang dipopulerkan oleh U2 berjudul White or Without You
@u2
Group Band U2
Chord dan Lirik Lagu U2 White or Without You
BANGKAPOS.COM -- Chord dan lirik lagu yang dipopulerkan oleh U2 berjudul White or Without You, seperti dilansir dari Tribunnews.com
[Intro]
D A Bm G
D A Bm G
[Verse 1]
D A Bm
See the stone set in your eyes
G D
See the thorn twist in your side
A Bm G
I wait for you
D A Bm
Sleight of hand and twist of fate
G
D
On a bed of nails she makes me wait
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Penulis: Muhammad Noordin
Editor: teddymalaka