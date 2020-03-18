Chord dan Lirik Lagu

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu ''White or Without You'' - U2, Main dari D

Chord dan lirik lagu yang dipopulerkan oleh U2 berjudul White or Without You

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu ''White or Without You'' - U2, Main dari D
@u2
Group Band U2

Chord dan Lirik Lagu U2 White or Without You

BANGKAPOS.COM -- Chord dan lirik lagu yang dipopulerkan oleh U2 berjudul White or Without You, seperti dilansir dari Tribunnews.com

[Intro]

D A Bm G
D A Bm G

[Verse 1]

D A Bm
See the stone set in your eyes

G D
See the thorn twist in your side

A Bm G
I wait for you

D A Bm
Sleight of hand and twist of fate

G
D
On a bed of nails she makes me wait

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Tags
Chord dan Lirik Lagu
Kunci Gitar
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Penulis: Muhammad Noordin
Editor: teddymalaka
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