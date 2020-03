Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu ''White or Without You'' - U2, Main dari D

Chord dan Lirik Lagu U2 White or Without You

BANGKAPOS.COM -- Chord dan lirik lagu yang dipopulerkan oleh U2 berjudul White or Without You, seperti dilansir dari Tribunnews.com

[Intro]

D A Bm G

D A Bm G

[Verse 1]

D A Bm

See the stone set in your eyes

G D

See the thorn twist in your side

A Bm G

I wait for you

D A Bm

Sleight of hand and twist of fate

G

D

On a bed of nails she makes me wait