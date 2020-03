Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'Ya Sudahlah' Bondan Prakoso & Fade 2 Black Ditonton 42 Juta Orang

BANGKAPOS.COM--Bondan Prakoso merupakan penyanyi cilik di era 80-an. Album perdananya bertitel si Lumba-lumba sukses di pasaran dan mencuatkan namanya.

Setelah sukses menjadi Penyanyi cilik bersama Enno Lerian kala itu, Pada 1998 Bondan Membentuk grup musik Funky Kopral sebagai bassist dan merilis 3 buah album.

Pada tahun 2003, Funky Kopral merilis album ketiga mereka dengan kolaborasi bersama Setiawan Djodi dengan hits singel Tokek dan lagi-lagi diganjar penghargaan AMI Sharp Awards pada tahun 2003 untuk kategori Kolaborasi Rock Terbaik.

Sayang, setelah album ketiga dirilis, Bondan Prakoso mengundurkan diri dan membentuk grup musik baru bernama Bondan Prakoso & Fade 2 Black dengan genre musik pop Rock dipandu dengan Rap.

Salah satu musik yang cukup populer di kalangan anak muda, yakni Lagu berjudul "Ya Sudahlah".

Berikut Kunci gitar dan Liriknya :

Intro : C..

C G

Ketika mimpimu.. yang begitu indah

Dm Am

Tak pernah terwujud.. ya sudahlah

C G

Saat kau berlari.. mengejar anganmu

Dm Am G

Dan tak pernah sampai.. ya sudahlah hemmm..

Reff :