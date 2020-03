Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu ''YELLOW' - Coldplay, Main dari G

Chord dan Lirik Lagu Coldplay Yellow

Intro: G D C G

Verse 1:

G

Look at the stars

D

Look how they shine for you

C

And everything you do,

Yeah, they were all yellow.

G

I came along,

D

I wrote a song for you

C

And all the things you do,

And it was called "Yellow."

G D

So then I took my turn,

C

Oh what a thing to have done,

G

And it was all yellow.

Chorus 1

C

Your skin,

Em D

Oh yeah, your skin and bones

C Em D

Turn into something beautiful,

C Em D

You know, you know I love you so,

C

You know I love you so.

Instrumental: G D C G