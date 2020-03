Kunci Gitar dan Lirik Lagu 'Dia' Ciptaan Anji Manji yang Dirilis Tahun 2016, Main dari C

BANGKAPOS.COM--Anji Manji merupakan satu diantara penyanyi solo papan atas di Indonesia.

Sejak keluar dari grup band Drive, Anji memutuskan bersolo karir tahun 2011.

Selama kurun waktu itu, Anji sempat kesulitan melepas bayang-bayang dari grup bandnya.

Namun seiring berjalannya waktu Anji Manji semakin dikenal dan populer setelah merilis single lagu Dia di tahun 2016.

Bahkan karena single Dia Anji meraih penghargaan lagu terseleb di selebrita Award 2016

Berikut Chord dan lirik lagu Dia :

Intro : C

F..Em

F..G

C G/B

di suatu hari tanpa

Am G

sengaja kita bertemu

F C

aku yang pernah terluka

Dm G

kembali mengenal cinta

C G/B Am

hati ini kembali temukan

G

senyum yang hilang

F G C F G

semua itu karena dia

Reff: