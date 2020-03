Alami Sepsis Akut, Aktor Korea Moon Ji Yoon Meninggal Dunia

BANGKAPOS.COM - Kabar duka datang industri hiburan Korea Selatan. Aktor Moon Ji Yoon dikabarkan meninggal dunia.

Sumber dari agensinya, Family ENT. mengatakan bahwa Moon Ji Yoon meninggal dunia pada 18 Maret 2020, pukul 20.56 waktu Korea.

Dikutip dari Soompi, Moon Ji Yoon meninggal di usia 36 tahun setelah mengalami sepsis akut.

“Dia (Moon Ji Yoon) pergi ke rumah sakit karena mengalami sakit tenggorokan parah. Tetapi, kondisinya menjadi semakin buruk dan dipindahkan ke ICU. Setelah itu, dia kehilangan kesadaran,” kata sumber tersebut.

Kemudian, sumber yang sama mengatakan, Moon Ji Yoon adalah seorang yang sehat sebelumnya.

Selain itu, sumber ini mengungkapkan betapa Moon Ji Yoon adalah aktor yang sangat berdedikasi terhadap pekerjaannya.

Moon Ji Yoon memulai debutnya di dunia seni peran pada tahun 2002, lewat drama Romance.

Setelah itu, aktor kelahiran 1984 ini kerap terlibat dalam banyak serial drama. Di antaranya adalah Hyunjung, I Love You, Sassy Girl Chunhyang,Iljimae, Big, My Queen, Cheese in the Trap, dan Weigthlifting Fairy Kim Bok-joo.

Selain itu, Moon Ji Yoon juga pernah bermain dalam sejumlah film. Di antaranya, Mr. Wacky, Cheese in the Trap, Whatcha Wearin?, dan banyak lagi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com