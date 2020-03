All New Honda BeAT Oli Mesin Cukup 0,65 Liter Jika Lebih Ini yang Terjadi

• Yamaha Aerox dan FreeGO Kena Recall, Terkait Pergantian Switch Rem

"Pengaruhnya bisa dirasakan pada performa motor, tarikannya jadi berat banget," kata Muhri saat ditemui di jalan Raya Sawangan No.5, Depok, Jawa Barat.Makanya Muhri menyarankan untuk tuang oli mesin All New Honda BeAT sesuai anjuran pabrik."All New Honda BeAT cuma butuh oli 650 ml atau 0,65 liter," pungkas Muhri.