ARIEF Muhammad Galang Dana Bantu Pencegahan Virus Corona, Sudah Terkumpul Segini

BANGKAPOS.COM - Penulis buku dan YouTuber Indonesia, Arief Muhammad mengabarkan dana yang dikumpulkannya untuk bantu permasalahan corona telah terkumpul milyaran rupiah.

Hal itu dapat diketahui dari unggahan story Instagram miliknya, @ariefmuhammad, Kamis (19/3/2020).

"Enggak sampai 24 jam sudah terkumpul 1 miliar lebih. Orang baik mah masih banyak ya," tulisnya.

Sebagai informasi, Arief Muhammad tengah menggalang dana untuk mencegah penyebaran virus corona di Indonesia.

Upaya itu ia lakukan bersama istrinya, Tiara Pangestika alias Tipang, melalui platform kitabisa.com.

Hingga Kamis (19/3/2020), total dana yang berhasil dikumpulkan akun Arief & Tipang mencapai Rp 1.371.758.595,-.

Nantinya hasil dari donasi itu akan disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan.

Dengan terkumpulnya dana secara kurang dari 24 jam , pria yang akrab dipanggil Poconggg tersebut megatakan ini merupakan bukti kerja sama masyarakat Indonesia.

<\/scr"+"ipt>"); // ]]>

"Ini sekaligus bukti kalau uang kecil dikumpulkan bareng-bareng jadinya bisa banyak dan bermanfaat juga," tulisnya.

Story Instagram Arief Muhammad (Instagram @ariefmuhammad)

Donasi untuk Membantu Masyarakat Kecil untuk Cegah Penyebaran Virus Corona

Diberitakan sebelumnya, donasi yang terkumpul akan digunakan untuk membeli sembako yang nantinya dibagikan kepada masyarakat kecil.

"Dengan bantuan ini, masyarakat kecil bisa #dirumahaja untuk sementara waktu, jadi bisa mengurangi risiko mereka dari corona," tulis Arief.

Selain itu, Arief juga akan menjalin kerja sama dengan pihak rumah sakit rujukan untuk memberikan alat untuk pengecekan dan pengobatan pasien Covid-19.

"Makin ke sini, makin banyak orang penting dan terkenal yang ketahuan positif terinfeksi Virus Corona. Kenapa?

Karena mereka punya akses dan privilege untuk pengecekan.

Masyarakat yang gajinya pas-pasan gimana?

Boro-boro untuk pengobatan, bahkan untuk sekedar pengecekan aja mereka kesulitan," tulis Arief Muhammad di laman kitabisa.com.

Pengumpulan donasi Arief Muhammad dan Tiara Pangestika (Tangkapan layar dari kitabisa.com)

Arief Muhammad juga mengacungkan jempol kepada selebgram Rachel Vennya dan pengamat musik Adib Hidayat yang sudah bergerak untuk menggalang dana untuk menanggulangi penyebaran virus corona.

Lebih lanjut, Arief Muhammad mengumumkan bantuan ini akan didistribusikan ke masyarakat kecil di kota-kota besar yang rawan terinfeksi corona.

Ia juga menyebutkan contoh masyarakat kecil yang dimaksud, yaitu driver ojek online, pasukan orange (petugas kebersihan), pedagang kopi keliling, supir angkutan, dan masyarakat kecil lainnya. (TribunStyle.com/Gigih Panggayuh)

Rachel Vennya galang donasi untuk turut andil dalam pencegahan virus corona atau Covid-19 (Kolase TribunStyle (Xinhua via SCMP, Instagram @rachelvennya))

Donasi untuk Corona Terkumpul Rp 1 Miliar Kurang dari 24 Jam, Rachel Vennya Terharu

Selain Arief Muhammad, ada juga artis lain yang galang donasi juga melalui kitabisa.com, yakni Rachel Vennya.

Sama seperti Arief Poconggg, angka donasinya untuk atasi corona atau Covid-19 mencapai miliaran rupiah kurang dari 24 jam.

Tujuan ibunda Xabiru yakni untuk perlindungan kepada beberapa tenaga medis atau petugas lainnya yang menangani kasus wabah corona yang tengah merebak di Indonesia.

Rachel mengaku merasakan keharuan sekaligus bangga ternyata masih ada orang baik dan peduli akan orang yang membutuhkan di tengah situasi yang sangat butuh bantuan.

Ia pun tak menyangka dengan reaksi para pendonasi yang sangat semangat untuk saling berbagi rejeki.

Pasalnya dalam hitungan jam, dana sudah terkumpul banyak yakni menunjukkan angka lebih dari 400 juta rupiah.

Tak hanya itu, Rachel Vennya juga mengaku sangat terkejut dengan donasi yang berhasil mencapai lebih dari Rp 1 Miliar dalam waktu kurang dari 24 jam.

Namun, awalnya berikut pernyataan Rachel Vennya yang melatarbelakangi dirinya untuk melakukan aksi penggalangan itu sendiri.

"Aku terharu sama pengorbanan mereka, Tapi, terharu aja gak cukup.

Sebagai perempuan dan seorang ibu, aku gak bisa diem aja, aku pingin bantu mereka sebisaku. Makanya aku buat galang dana ini,

Aku ngajak kamu dan kita semua untuk berdonasi membantu melindungi orang-orang di sektor kesehatan dan informal dari Covid-19," tulis Rachel dalam instastory-nya.

Rachel Vennya (Instagram @rachelvennya)

Istri Niko ini mengaku akan memberikan galangan dana untuk kebutuhan medis dan kesehatan lainnya.

Kebutuhan itu nantinya untuk membantu para pekerja medis dan orang yang membutuhkan bantuan dalam penanganan virus corona.

"Donasi galan dana akan digunakan untuk: menyediakan masker, hand sanitizer, sarung plastik, dan alat perlindungan diri lainnya untuk tenaga kesehatan di Rumah Sakit rujukan Covid-19,

Menyediakan alat perlindungan diri untuk keluarga petugas kesehatan di RS rujukan Covid-19,

Memberikan bantuan keseharian untuk pekerja sektor informal seperti ibu-ibu pedagang, berupa kebutuhan sehari-hari, alat sanitasi, masker, dan hand sanitizer," lanjutnya.

Rachel Vennya bercerita maksud dari penggalangan dana untuk penanganan virus corona sendiri (Instagram story @rachelvennya)

Bahkan dilansir dari akun instagram Rachel sendiri, ia menuturkan dirinya mengungkapkan maksud dari galangan dana tersebut dan sangat berterima kasih atas kepedulian yang diberikan.

Ia mengaku terharu sampai bingung mengucapkan dengan kalimat bagaimana.

Dalam IGTV yang diposting Rachel itu menyampaikan kata demi kata atas penggalangan donasi yang ia lakukan.

Berikut pernyataan Rachel Vennya dalam video yang diunggahnya dan berhasil dikutip oleh TribunStyle.

Ia sesekali memang tampak kebingungan dalam melontarkan perkataannya karena merasa sangat terharu dengan donasi yang telah terkumpul sampai miliaran itu.

"Halo temen-temen semua, jujur aku terharu banget sampai aku nggak tau bisa ngomong apa nggak dengan lancar,

Aku mau berterima kasih sama semua temen-temen aku, temen-temen online aku yang udah berkolaborasi sama-sama dengan aku untuk bikin donasi melawan Covid-19, dan sekarang alhamdulillah udah lebih dari 1 Miliar kurang dari 24 jam," ungkap Rachel dalam video tersebut.

Tak berhenti di situ, Rachel masih merinding ketika ingin melanjutkan maksud donasi yang ia galakkan itu.

"Wah ngomong itu aja aku merinding jujur,

Jujur aku nggak nyangka, walaupun emang ada dipikiran aku mungkin akan besar,

Tapi aku nggak nyangka kalau akan sebesar ini nominalnya dengan waktu yang sesingkat ini,

Aku itu nggak nyangka banget respon temen-temen buat ikut donasi buat nyediain alat perlindungan diri buat dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya tuh bisa sepositif ini," lanjutnya.

Ibu dua anak ini pun masih melanjutkan keterangan detail donasi yang ia dapatkan kurang dari 24 jam dan berhasil capai miliaran rupiah.

Ia merasa dirinya dititipi amanah yang harus dijaga dengan baik dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Baru sebelum 24 jam udah 1,1 miliar, Masyaallah bersyukur banget,

"Ini amanah yang besar banget buat aku dan tim kita bisa, makanya di video ini aku mau update rencana penyaluran donasinya, karena ini amanah dari ribuan orang baik di luar sana,

Saat ini, kita bakal nyalurin bantuan alat perlindungan diri ke 8 rumah sakit kayak RS Persahabatan, Fatmawati, Pasar Minggu, Sulianti Saroso, Gatot Soebroto, Mintoharjo, Bhayangkara, dan RSUD Cengkareng,

Temen-temen di kita bisa juga masih proses buat nyiapin nyalurin bantuan ini ke lebih banyak lagi rumah sakit, dan aku percaya, donasi ini salah satu cara positif yang bisa kita lakuin," kata Rachel.

Rachel Vennya (Instagram @rachelvennya)

Rachel pun mengungkapkan jika dirinya masih menaikkan target donasi dengan yang lebih banyak karena mengingat masih banyak yang membutuhkan akan donasinya.

"Terakhir aku sama temen-temen kita bisa masih terima banyak DM info rumah sakit yang butuh alat perlindungan,

Jadi aku mikir nggak bisa deh stop di sini aja. Bismillah aku mau naikin target donasi di kita bisa," pungkas Rachel dalam pernyataan video tersebut.

Tak heran jika unggahan IGTV pernyataan Rachel itu banjir komentar dari beberapa rekan dan warganet yang terharu dan bangga dengan niat baik ibu Xabiru ini.

@yaswildblood

Wow! Hebat bgt!

@aghniapunjabi

Keren banget :”)

@indahkus_

Huaaaaa terharu. Makasih buna sayang

@astri.dw

Influencer sesungguhnya

@aninditalydia

Cel, you bring so much positive vibes in instagram. Thank you so much for being the kindest, humblest person ever. Thank you for being down to earth. Stay healthy cel

@nrldreaptry

Alhamdulillah terimakasih orang baik

@nillaydp

Alhamdullilah ikut terharu juga kak

@syifaaana_

MERINDINGGGG TEU SIHHHHHHHHH

(TribunStyle.com/Heradhyta Amalia)

https://style.tribunnews.com/2020/03/19/belum-ada-sehari-donasi-yang-dikumpulkan-arief-muhammad-untuk-cegah-corona-capai-milyaran-rupiah?page=all