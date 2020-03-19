Chord dan Lirik Lagu

Chord dan Lirik Lagu Coldplay Paradise

Chord dan lirik lagu yang dipopulerkan oleh Band asal Inggirs Coldplay berjudul 'paradise

Chord dan Lirik Lagu Coldplay Paradise
IST
Coldplay 

Chord dan Lirik Lagu Coldplay Paradise

BANGKAPOS.COM -- Chord dan lirik lagu yang dipopulerkan oleh Band asal Inggirs Coldplay berjudul 'paradise seperti dilansir dari Tribunwow.com.

[Intro]

Bb C Dm F

Bb C Dm F

Bb C Dm F

Bb F C

Bb F C

Gm Bb F C

Gm Bb F C

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Tags
Chord
Lirik Lagu
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Penulis: Muhammad Noordin
Editor: Evan
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