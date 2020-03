Chord dan Lirik Lagu Fortwnty Titik Jenuh

Chord dan lirik lagu Titik Jenuh yang dipopulerkan oleh Fourtwnty

Intro: Em Bm C G

Em Bm C

Em Bm

Tak bisa berkata apa

C D

ingin lari tapi tak bisa

Em Bm

mati rasa yang kurasakan

C D

kau di depan mata..

Em Bm

Ku coba tuk terbiasa

C D

hati kecilku tak terima

Em Bm

terdiam teman baikku

C D

tak semestinya ku begitu..

C D

Maafkan.. aku

Bm Em

atas sikap dan sifat-sifatku

Am D

maafkan aku uu..

Reff:

G

Tapi ku tersenyum

C

mimpi buruk yang kurasa

Am

ini mimpi atau kah nyata

Am

kini kau bersama

C D

sahabatku uu..

C

sahabatku..

Em Bm

Apa yang kau rasakan

C D

disaat kita bertemu

Em Bm

sehancur apa kah kamu

C D

atau justru tidak

C D

salahnya.. aku

C D

tak terbiasa..

Reff:

G

Tapi ku tersenyum

C

mimpi buruk yang kurasa

Am

ini mimpi atau kah nyata

Am

kini kau bersama

C D

sahabatku sahabatku uu..

G

dan seharusnya

C

beri sedikit senyummu

Am

sedikit redamkan sakitku

Am

aku berada di titik

C D

jenuhku jenuhku uu..

Musik: C Bm Em A C D..

Reff:

G

Tapi ku tersenyum

C

mimpi buruk yang kurasa

Am

ini mimpi atau kah nyata

Am

kini kau bersama

C D

sahabatku sahabatku uu..

Em

dan seharusnya

G C

beri sedikit senyummu

Am

sedikit redamkan sakitku

Am

aku berada di titik

C D

jenuhku jenuhku uu..

Bm

dan seharusnya

C

selipkan sedikit senyummu

Am

sedikit redamkan sedihku

Am C

aku berada di titik jenuhku

D G

jenuhku uu..haaaa

