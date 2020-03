Chord dan lirik Lagu Fourtwnty Kita Pasti Tua

BANGKAPOS.COM -- Chord dan lirik lagu 'kita pasti tua' yang dipopulerkan oleh Fourtwnty yang rilis tahun 2018, seperti dilansir dari Tribunsolo.com

Intro: F..Em..Dm..Dm..

F..Em..E..

C

Ini cerita

Am

ketika tulang mulai menua

Dm Em

masih mungkin ada hasrat

F Em

yang menggebu-gebu

Dm G

berkumpul dan bernyanyi

C

seperti dulu..

*)

C

Wajah tampanku

Am

keriput dan badanku membungkuk

Dm Em

rasa ingin tak per..caya

F Em

kini ku menua

Dm G

tak menggoda layaknya

C

saat muda..

#)

F

Awas nanti tua

C Am

kita pasti tua..

Reff:

Dm F

Lemah dan tak bertenaga

Em Am

mulai rentan berkelana

Dm E

dibalik rambut putihku..

**)

C

Wajah tampanku

Am

keriput dan badanku membungkuk

Dm Em

rasa ingin tak per..caya

F Em

kini ku tlah menua

Dm G

tak menggoda layaknya

C

saat muda..

##)

F

Awas nanti tua

Dm G

awas nanti tua

C Am

kita pasti tua..

Reff:

Dm F

Lemah dan tak bertenaga

Em Am

mulai rentan berkelana

Dm G

dibalik rambut putihku

C A

kita pasti tua..