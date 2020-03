Chord dan Lirik Lagu The Chainsmokers & Coldplay Someting Just Like This

BANGKAPOS.COM -- Lagu berjudul 'someting just like this' yang dipopulerkan oleh The Chainsmokers & Coldplay hingga kini sering dinyanyikan.

Lagu ini dirilis sekitar tahun 2017 dan cukup populer waktu itu.

Berikut chord dan liriknya untuk anda seperti dilansir dari Tribunvideo.com

[Intro]

G A Bm A G A Bm

[Verse 1]

D G

I've been reading books of old

A Bm

The legends and the myths

D G

Achilles and his gold