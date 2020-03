Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Armada - Asal Kau Bahagia - Kunci dari F

BANGKAPOS.COM - Armada dulunya bernama Kertas dan dibentuk tahun 2007. Album perdana mereka berjudul “Kekasih Yang Tak Dianggap“. Lagu utama dalam album tersebut membuat nama Kertas semakin dikenal. Lagu utama dalam album tersebut juga dinyanyikan ulang oleh Pinkan Mambo.

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Armada - Asal Kau Bahagia, Kunci Mudah dari F

C F G Am



yank.. kemarin ku melihatmu



F G C



kau bertemu dengannya..



C F G Am



ku.. rasa sekarang kau masih



F G C C



memikirkan tentang dia..





F G Em Am



apa kurangnya aku di dalam hidupmu



Bb G



hingga kau curangi aku..





(Chorus)



C Dm E Am



katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia



F C/E Dm G



aku punya ragamu tapi tidak hatimu..



C Dm



kau tak perlu berbohong,



E Am



kau masih menginginkannya



F C/E Dm G C



ku rela kau dengannya asalkan kau bahagia..





C F G Am



ku.. rasa sekarang kau masih



F G C



memikirkan tentang dia..





F G F Em Am



apa kurangnya aku di dalam hidupmu



Bb G



hingga kau curangi aku..





(Chorus)



C Dm E Am



katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia



F C/E Dm G



aku punya ragamu tapi tidak hatimu..



C Dm



kau tak perlu berbohong,



E Am



kau masih menginginkannya



F C/E Dm G C



ku rela kau dengannya asalkan kau bahagia..





(Interlude) C Am Dm G F Em Am Dm G



C Am Dm G F Em Am





Bb G



o wo o.. uh..