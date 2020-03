BANGKAPOS.COM - Armada dulunya bernama Kertas dan dibentuk tahun 2007. Album perdana mereka berjudul “Kekasih Yang Tak Dianggap“. Lagu utama dalam album tersebut membuat nama Kertas semakin dikenal. Lagu utama dalam album tersebut juga dinyanyikan ulang oleh Pinkan Mambo.

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Armada - Awas Jatuh Cinta, Kunci Mudah dari C

C F C

aku punya niat yang baik..

Dm Fm C

coba ku ungkapkan padamu..

C F C

berharap kamu kan menjadi..

Dm Fm C

rencana besar dihidupku..

F G

tapi kau bilang.. pergi sana..

Am G F

kamu tak mau melihat diri ini..

G

selamanya..

(Chorus)

C -G/B Am

awas.. nanti jatuh cinta..

Dm

cinta kepada diriku

F G

jangan jangan ku jodohmu..

C -G/B Am

kamu.. terlalu membenci..

Dm

membenci diriku ini

F G C

awas nanti jatuh cinta padaku..

(Intro) Dm G

C F C

aku punya niat yang baik..

Dm Fm C

telah ku ungkapkan padamu..

F G

kau tetap bilang.. pergi sana..

Am G F

kamu tak mau melihat diri ini

G

selamanya..

(Chorus)

C -G/B Am

awas.. nanti jatuh cinta..

Dm

cinta kepada diriku

F G

jangan jangan ku jodohmu..

C -G/B Am

kamu.. terlalu membenci..

Dm

membenci diriku ini

F G (F)

awas nanti jatuh cinta padaku..

(Int.) F E Am G

Dm Em F G

ho..o..