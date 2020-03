BANGKAPOS.COM - Armada dulunya bernama Kertas dan dibentuk tahun 2007. Album perdana mereka berjudul “Kekasih Yang Tak Dianggap“. Lagu utama dalam album tersebut membuat nama Kertas semakin dikenal. Lagu utama dalam album tersebut juga dinyanyikan ulang oleh Pinkan Mambo.

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Armada - Buah Hati, Kunci Mudah dari G

Capo di fret 2 (Intro) G C Am D G

untukmu yang telah lama ditunggu

C

lagu ini tercipta untukmu

Am D G

tatapanmu.. sentuhanmu.. bahagiaku.. G

Tuhan telah menjawab do'aku

C

kau hadir menyejukkan hatiku

Am D G

kau anugrah.. yang terindah.. di hidupku.. Am

sehatlah kau slalu..

D G

bahagialah slalu..

Am D

bersyukurlah slalu.. sayangku.. (Chorus)

G D

kan ku jaga.. oh dirimu

F E

hinga tua nanti..

Am C

kan ku sayangi ku lindungi

G D

dari kerasnya dunia

G D

kan ku jaga.. oh dirimu

F E

hinga tua nanti..

Am D Em

itu tugasku.. kau buah hatiku.. (Int.) C G D

Em C G D

Em C G D

Em C D..

hoowo.. wo.. wooo.. (Chorus)

G D

kan ku jaga.. oh dirimu

F E

hinga tua nanti..

Am C

kan ku sayangi ku lindungi

G D

dari kerasnya dunia

G D

kan ku jaga.. oh dirimu

F E

hinga tua nanti..

Am D G

itu tugasku.. kau buah hati.. D F E

oh dirimu hinga tua nanti

Am C

kan ku sayangi ku lindungi

G D

dari kerasnya dunia

G D F E

kan ku jaga.. oh dirimu..u..uuu..

Am Bm

itu tugasku.. tanggung jawabku

C D G C D G

itu tugasku.. kau buah hatiku..



Panggung yang terlihat berdiri megah di Stadion Koba Bangka Tengah dijadwalkan akan menjadi tempat tampilnya Band Armada dalam malam penutupan Porpov V, Senin (3/12) malam. (Bangka Pos/Riki Pratama)

Di tahun 2008, grup musik ini merubah namanya menjadi Armada dan merilis album pertamanya yang berjudul “Balas Dendam”. Album pertama dari Armada ini terbilang sukses dan membuat nama armada semakin dikenal masyarakat. Singlenya yang terkenal yaitu berjudul “Gagal Bercinta”.

Di tahun berikutnya, mereka kembali merilis album dengan judul “Hal Terbesar”. Album kedua ini sukses melambungkan nama Armada dengan lagunya yang terkenal berjudul “Buka Hatimu” dan “Mau Dibawa Kemana”. Pada album keempat mereka yang dirilis tanggal 18 Maret 2012, mereka menyuguhkan 10 lagu baru dan 3 lagu lama. Album ketiga tersebut hanya dijual di gerai KFC diseluruh Indonesia.

Album keempat dari Armada dirilis tahun 2014 dengan judul “Pagi Pulang Pagi”. Lagu andalan dalam album ini berjudul “Pergi Pagi Pulang Pagi“. Album ini juga hanya dijual di gerai KFC seluruh Indonesia. Di tahun 2015, armada juga menyumbang 1 lagu berjudul “Berdoa Untuk Semua” yang dikemas dalam sebuah album kompilasi “Cahaya Bintang Ramadhan”. Di dalam album kompilasi tersebut berisikan 11 lagu dari artis serta band terkenal di Indonesia.

Hingga saat ini personel armada berjumlah 5 orang, yaitu Rizal Disandi / Tsandi Rizal adi Pradana (Rizal) (vokal), Andha Gusriadi (Radha) (gitar), Andika Maihendra Yuda (Mai) (gitar), Meri Yandi (Andhit) (drum), dan Endra Prayoga (bass).