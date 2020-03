Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Armada Feat.Ifan Seventeen - Demi Tuhan Aku Ikhlas - Kunci dari G

BANGKAPOS.COM - Armada dulunya bernama Kertas dan dibentuk tahun 2007. Album perdana mereka berjudul “Kekasih Yang Tak Dianggap“. Lagu utama dalam album tersebut membuat nama Kertas semakin dikenal. Lagu utama dalam album tersebut juga dinyanyikan ulang oleh Pinkan Mambo.

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Armada - Demi Tuhan Aku Ikhlas (Feat. Ifan Seventeen), Kunci Mudah dari G

G Gsus4 G Gsus4

Demi Tuhan.. sungguh berat aku lalui..

G C Bm

tanpa kamu.. bersama denganmu..

C G

sungguh sulit ku menolak..

C G

untuk tak mengingat lagi..

C G/B Am C D

semua kenangan yang kita lalui..

G Gsus4 G Gsus4

bersama..

(Chorus)

G

dan aku disini..

Am Bm C

patah hati.. tak bisa terima..

G Am

kepergianmu.. dan semua

Bm C

kenyataan ini..

Em A

tapi aku tak bisa..

C D Em

hidup begini terus..

C

kan ku jalani

Cm G Gsus4 G Gsus4

hidup tanpa kamu..

G Gsus4

demi Tuhan.. sungguh-sungguh

G Gsus4

sangat berarti..

G C Bm

mengingatmu.. semua tentangmu..

C G

sungguh sulit ku menolak..

C G

untuk tak mengingat lagi..

C G/B Am C D

semua kenangan yang kita lalui

G Gsus4 G Gsus4

bersama..

(Chorus)

G

dan aku disini..

Am Bm C

patah hati.. tak bisa terima..

G Am

kepergianmu.. dan semua

Bm C

kenyataan ini..

Em A

tapi aku tak bisa..

C D Em

hidup begini terus..

C

kan ku jalani

D G

hidup tanpa kamu..

(Interlude) Am D G Em

Am D G..

Am D G Em

Am D C Cm

ho..wooo..

(Chorus)

D G

dan aku disini

Am Bm C

patah hati.. tak bisa terima..

G Am

kepergianmu.. dan semua

Bm Cm

kenyataan ini..

G

aku disini

Am Bm C

patah hati.. tak bisa terima..

G Am

kepergianmu.. dan semua

Bm C

kenyataan ini..

Em A

tapi aku tak bisa..

C D Em

hidup begini terus..

C Cm

kan ku putuskan engkau..

D G

engkau.. ku ikhlaskan..

(Outro) G Am Bm C

G Am Bm C.. D

G Gsus4 G Gsus4

G

demi Tuhan..