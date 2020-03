BANGKAPOS.COM - Armada dulunya bernama Kertas dan dibentuk tahun 2007. Album perdana mereka berjudul “Kekasih Yang Tak Dianggap“. Lagu utama dalam album tersebut membuat nama Kertas semakin dikenal. Lagu utama dalam album tersebut juga dinyanyikan ulang oleh Pinkan Mambo.

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Armada - I Will, Kunci Mudah dari C

C Em

aku.. telah jatuh cinta..

Dm G

sejak pertama.. ku tatap matamu..

C Em

kamu.. mencuri hatiku

Dm G

meluluhkan aku.. tiada berdaya..

Em F

Tuhan.. berikan jalannya..

Dm

untuk kita berdua..

F G

jadikan aku halal bagimu..

(Chorus)

C F

sayang menikahlah denganku

G F Em

kau jawaban dari semua doaku

Am A

kau cinta sejati yang telah

Dm Fm

lama ku tunggu..

C G C

and i.. will always loving you..

C Em

kamu.. mencuri hatiku

Dm G

sejak pertama.. ku tatap matamu..

Em F

Tuhan.. berikan jalannya..

Dm

untuk kita berdua..

F G

jadikan aku halal bagimu..

(Chorus)

C F

sayang menikahlah denganku

G F Em

kau jawaban dari semua doaku

Am A

kau cinta sejati yang telah

Dm Fm

lama ku tunggu..

C G C

and i will always loving you..

(Interlude) Gm C F

Fm-Gm-G#-A#-C

C Am F G

oh...

(Chorus)

C F

sayang menikahlah denganku

G F Em

kau jawaban dari semua doaku

Am A

kau cinta sejati yang telah

Dm Fm

lama ku tunggu..

C F

aku milikmu kau milikku..

G F Em

kau jawaban dari semua doaku..

Am A

aku hanya ingin hidup

Dm Fm

bersama denganmu

C G (Am)

and i.. will always loving you

Am

(always loving you)

D

(always loving you)

F G C

and i.. will always loving you..