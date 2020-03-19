Chord dan lirik lagu

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu PARADISE - Coldplay, Main dari Bb

Chord dan lirik lagu yang dipopulerkan oleh Band asal Inggirs Coldplay berjudul 'paradise

Chord dan Lirik Lagu Coldplay Paradise

BANGKAPOS.COM -- Chord dan lirik lagu yang dipopulerkan oleh Band asal Inggirs Coldplay berjudul 'paradise seperti dilansir dari Tribunwow.com.

[Intro]

Bb C Dm F

Bb C Dm F

Bb C Dm F

Bb F C

Bb F C

Gm Bb F C

Gm Bb F C

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Tags
Kunci Gitar dan Lirik Lagu
Coldplay
Chord dan Lirik Lagu
Chord
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Penulis: Muhammad Noordin
Editor: teddymalaka
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