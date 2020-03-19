Chord dan lirik lagu
Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu PARADISE - Coldplay, Main dari Bb
Chord dan lirik lagu yang dipopulerkan oleh Band asal Inggirs Coldplay berjudul 'paradise
Chord dan Lirik Lagu Coldplay Paradise
BANGKAPOS.COM -- Chord dan lirik lagu yang dipopulerkan oleh Band asal Inggirs Coldplay berjudul 'paradise seperti dilansir dari Tribunwow.com.
[Intro]
Bb C Dm F
Bb C Dm F
Bb C Dm F
Bb F C
Bb F C
Gm Bb F C
Gm Bb F C
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Penulis: Muhammad Noordin
Editor: teddymalaka