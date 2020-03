Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu ''ZONA NYAMAN - FourTwnty, Main dari C

Chord dan Lirik Lagu FourTwnty Zona Nyaman

BANGKAPOS.COM -- Lagu yang dirilis 2017, berjudul 'zona nyaman' dipopulerkan oleh Fourtwnty ini menarik untuk dinikmati.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunsolo.com

(Intro)

C F C F

C

Pagi ke pagi

F C

ku terjebak di dalam ambisi

C

seperti orang-orang

F D

berdasi yang gila materi

F

rasa bosan

C A

membukakan jalan mencari peran

F G C

keluarlah dari.. zona nyaman..

(Reff)

F G

Sembilu yang dulu

C A

biarlah berlalu

F G

bekerja bersama hati

C C7

kita ini insan bukan seekor sapi

F G

Sembilu yang dulu

C A

biarlah membiru

F G

berkarya bersama hati..

(Intro)

C

Waktu ke waktu

F C

perlahan ku rakit egoku..

C

merangkul orang-orang

F D

yang mulai sejiwa denganku uu..

F Fm

Ke-BM-man

C A

membukakan jalan mencari teman

F G C

bergeraklah dari..zona nyaman..

Kembali Reff

Am

Diam..dan mati

G

milik dia yang tak bisa

D

berdiri..berdiri..

Am

diam..dan mati

G

milik dia yang tak bisa

D

berdiri..berdiri di kakinya sendiri

Kembali Reff

F G

Tanamkan pesanku

C A

agar tak keliru

F G

bekerja bersama hati..

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunsolo.com)