Sosok Pacar Zaskia Gotix Akhirnya Terungkap, Pengusaha Asal Kalimantan Bernama Sirajuddin

Zaskia Gotix Akhirnya Go Publik Dengan Pacar, Teman-teman: Jangan Kelamaan

BANGKAPOS.COM -- Penyanyi Dangdut yang tenar dengan Zaskia Gotix, akhirnya menunjukan ke publik pacarnya.

Kabar tersebut dibagikannya melalui akun Instagram pribadinya @zaskia_gotix baru-baru ini.

Sebelumnya ia selalu mengelak saat ditanya awak media tentang kekasihnya.

Puncaknya saat perayaan ulang tahun kekasihnya, Zaskia tidak lagi ragu membagikannya ke publik foto berdua dengan kekasihnya.

Disamping foto tersebut, ia menulis kata-kata romantis untuk sang kekasih 'Happy birthday to wonderful man i love! Wishing you a delighful year sayang, thank you for who you are and all that you do. I love u'.

Postingan Zaskia tersebut ramai dikomentari sahabat-sahabatnya, seperti ditulis @nikitamirzanimawardi_17

Nah nah nah kaaan di buka juga. Happy for you neng ku

Selain itu @vegadarwanti123 'Wadidaw... Go Public'

Tak lupa juga @delonthamrinofficial "Ayo buruan neng. Merit. Jgn lama lama"

Ini alasan go publik