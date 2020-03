Vanessa Angel Sebut Bibi Ardiansyah Sosok Pria yang Tak Peduli Masa Lalu Dirinya

BANGKAPOS.COM - Artis peran Vanessa Angel telah dipulangkan dari Polres Metro Jakarta Barat, Selasa (17/3/2020).

Seperti diketahui, Vanessa Angel bersama suaminya, Bibi Ardiansyah dan asistennya ditangkap Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkotika.

Pasangan artis tersebut sebenarnya sedang dalam kondisi tidak semestinya untuk terjerat kasus narkoba.

Sebab, Vanessa Angel kini tengah mengandung bayi yang berumur beberapa minggu.

Apalagi, suami Vanessa Angel, Bibi Ardiansyah sempat dinyatakan postif.

Padahal sehari sebelum penangkapan, keduanya masih bermanis-manis.

Hal itu diketahui dari acara Okay Bos di kanal Youtube, Trans7 Official, Senin(16/3/2020).

• Kisah Cinta Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah di Tengah Badai Ujian

Dilansir TribunWow.com, Rabu (18/3/2020), Vanessa Angel membeberkan alasannya mencintai Bibi Ardiansyah kepada pemirsa.

Hal itu bermula dari pertanyaaan sang host, Raffi Ahmad yang menanyakan alasan Vanessa mencintai suaminya.

"Apa sih yang membuat Vanessa bisa jatuh cinta dengan seorang Bibi," tanya Raffi Ahmad.

Mendengar pertanyaan Raffi Ahmad, Vanessa menjawab jika sang suami merupakan sosok yang sangat peduli dengannya.

"Apa ya, Bibi itu laki banget gitu, terlepas dari seluruh masa lalu aku, dia bener bener gak peduli itu," tutur Vanessa.

Ia melanjutkan, bahkan Bibi benar-benar tak memandang kasus kelam yang sebelumnya menimpa Vanessa.

Menurutnya Bibi merupakan sosok yang bertanggung jawab dan humoris.

Oleh sebab itu, ia akhirnya yakin bahwa Bibi merupakan satu yang terbaik.

"Bibi bener-bener nerima aku dari hati, emang dia sayang bertanggung jawab humoris, trus aku yakin aja, he is the one nih."

"Dia perjuangin aku, walaupun kita awalnya ditentang sama kedua orang tua," beber Vanessa.

Selanjutnya, Raffi Ahmad melanjutkan pertanyaan untuk Vanessa secinta apa pada Bibi.

Lalu Vanessa menjawab bahwa dirinya sangat mencintai suaminya.

• Bibi Ardiansyah Ditahan, Vanessa Angel Disuruh Pulang ke Rumah Setelah Jalani Pemeriksaan

Ditanya tiga kata untuk Bibi, Vanessa menjawab, sayang, cinta dan suami.

"Secinta apa kamu sama Bibi?" tanya Raffi.

"Ya cinta lah, cinta banget," jawab Vanessa.

"Tiga kata buat Bibi," kata Raffi meminta.

"Emm sayang, cinta, suami," jawab Vanessa.

Tiba-tiba dengan romantis Bibi muncul dari belakang panggung dan mencium pipi Vanessa.

Tonton videonya sejak menit 2.00

Sahabat Vanessa Angel Kecewa

Kasus narkoba yang menjerat Vanessa angel dan suaminya Bibi Ardiansyah membuat teman dekatnya merasa sangat kecewa, satu di antaranya adalah, Nanda Persada.

Kekecewan Nanda Persada terhadap Vanessa Angel diungkapkan dalam wawancara yang diunggah di kanal YouTube, Beepdo, Selasa (17/3/2020).

Sebagai teman dekat, Nanda Persada mengaku cukup terkejut mengetahui kabar tersebut.

Manajer yang telah banyak mengorbitkan artis terkenal itu sama sekali tidak menyangka Vanessa Angel akan kembali berulah.

"Sebagai temen saya Kaget lah, enggak nyangka banget," papar Nanda.

Pasalnya, Nanda berpikir Vanessa Angel telah berubah dengan kondisinya yang sekarang.

Mengingat, kini telah bersuami dan serta dikabarkan tengah mengandung seorang anak.

• Biografi Vanessa Angel, Terjerat Prostitusi Online Hingga Narkoba

Nanda mengira, keadaan tersebut seharusnya bisa membawa Vanessa dalam fase yang lebih bagus.

Namun, kenyataanya itu justru tidak merubah dirinya.

Nanda berterus terang, kalau pihaknya sangat kecewa dengan kasus baru Vanessa Angel tersebut.

"Saya berpikir ini dia sudah masuk ke fase baru yang lebih bagus, dia udah nikah trus juga sudah hamil."

"Ternyata kok ada hal kayak gini, terus terang saya kecewa banget," tutur Nanda.

Nanda mengetahui bahwa kepolisian telah mengumumkan bahwa Vanessa Angel negatif narkoba.

Akan tetapi, hal itu bukan berati membuat Vanessa tidak terlibat.

Pasalnya, suami Vanessa, Bibi Ardiansyah telah diumumkan positif.

Apalagi, polisi juga menemukan barang bukti kuat berupa obat-obatan terlarang berjebis xanax.

Oleh sebab itu, Nanda mengaku sangat kecewa berat dengan Vanessa.

"Mungkin kalo gak salah hasilnya dia negatif, tapi suaminya belum," kata Nanda.

"Saya percaya aparat kalo bertindak pasti berdasarkan petunjuk, dan alat bukti"

"Intinya saya kecewa lah," terangnya. (TribunWow.co/Rilo)

https://wow.tribunnews.com/2020/03/18/sebelum-terjerat-kasus-narkoba-vanessa-angel-ungkap-sosok-bibi-ardiansyah-dia-perjuangin-aku?page=all