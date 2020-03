JAWABAN Cinta Laura Ketika Ditanya Raffi Ahmad Soal Virus Corona atau Covid-19

BANGKAPOS.COM - Aktris dan penyanyi muda Indonesia, Cinta Laura buka suara terkait semakin mewabahnya Virus Corona di Indonesia.

Hal itu disampaikan Cinta Laura dalam wawancara singkat yang dilakukan Raffi Ahmad di sela acara Insert Fashion Award beberapa waktu lalu.

Dilansir TribunWow.com, Kamis (19/3/2020), pada acara tersebut, Raffi Ahmad tampak mewawancarai sejumlah selebritis terkait Virus Corona.

Cinta Laura (Instagram @claurakiehl)

Satu di antaranya adalah aktris cantik Cinta Laura yang kebetulan juga hadir pada acara tersebut.

Hal tersebut diketahui dari vlog Raffi Ahmad di kanal YouTube Rans Entertainment yang diunggah pada, Rabu (18/3/2020).

Kepada Cinta Laura, Raffi Ahmad menanyakan soal bagaimana pendapat Cinta sebagai kaula muda yang memliki kepedulian soal wabah Virus Corona saat ini.

"Cinta Laura, kamu kan artis muda yang peduli, menurut kamu wabah yang terjadi di Indonesia dan dunia saat ini gimana?," tanya Raffi di sela-sela kesibukan dibelakang panggung.

Merespons pertanyaan Raffi Ahmad, Cinta Laura mengaku cukup sedih.

Di samping itu, ia awalnya juga merasa kecewa khususnya pada negara-negara yang menyepelekan wabah tersebut.

"Yang pasti sangat sedih, dan awalnya aku agak disappointed karena awalnya banyak negara yang tidak peduli dengan isu ini," ungkap Cinta Laura.

Meski demikian, Cinta Laura kini merasa cukup senang dan lega.

Pasalnya, banyak negara kini telah mulai sadar akan bahaya virus tersebut.

Khususnya Indonesia yang kini tengah gencar mengajak masyarakatnya untuk melawan virus dengan nama lain Covid-19 itu melalui perubahan gaya hidup dan sejumlah kebijakan.

"Tapi sekarang aku senang sekali banyak negara lebih waspada, kayak di Indonesia kita sudah berusaha membuat orang-orang aware," kata Cinta Laura.

Penyanyi berdarah Jerman ini berharap, semoga bencana wabah ini segera berakhir.

Khususnya menyambut pemberitaan yang ramai di media bahwa tidak lama lagi vaksin Virus Corona akan tersedia.

"Aku berharap, apa yang di berita benar bahwa kira-kira bulan April vaksin buat Corona sudah ada," ungkap Cinta.

Lebih lanjut, Raffi kemudian menanyakan tentang dampak wabah Corona terhadap pekerjaannya.

"Tapi berati kamu job banyak yang tertunda ya?" tanya Raffi.

Mendengar hal tersebut, Cinta tak menampik kalau memang banyak pekerjaan yang ter-cancel.

"Oh ya banyak yang tercancel," jawab Cinta.

Kemudian, Raffi menanyakan apakah seorang Cinta Laura ikhlas dengan keadaan ini.

Dengan sangat kooperatif Cinta merespons bahwa ini memang demi kebaikan.

Menurutnya, kesehatan diri keluaraga dan orang-orang terdekatnya adalah hal yang paling utama.

"Tapi kamu ikhlas ya?" tanya ayah Rafathar.

"Oh it's fine, karena kesehatan aku, keluarga aku dan orang-orang disekitar aku paling penting," jawab gadis lulusan Universita Columbia, New York ini.

Mendengar jawaban Cinta Laura, Raffi Ahmad memuji dan mengakhirinya dengan ucapan manis.

"Cinta Laura is the best, thank you Cinta i love u," pungkas Raffi.

Judika Kasiahan Pada Bandnya Akibat Virus Corona

Pada momentum yang sama, sebelumnya Raffi Ahmad juga mewawancarai seorang penyanyi kondang lainya, yaitu Judika.

Pada saat menemui Judika, Raffi Ahmad meminta pendapat penyanyi bersuara tinggi tersebut terkait Virus Corona yang kini tengah mewabah di Indonesia.

Khususnya, Raffi menanyakan terkait dampak wabah tersebut terhadap profesi yang digeluti Judika, yakni sebagai seorang penyanyi.

Hal itu ditanyakan ketika keduanya tengah dalam posisi berjalan di belakang panggung.

"Judika, terkait wabah nih bro, lu kan penyanyi nih bro, banyak yang di-cancel, gimana menurut lu nih bro?" tanya Raffi sambil berjalan.

Mendengar pertanyaan Raffi, Judika tak menampik kalau itu memang berdampak pada pekerjaannya.

Namun, Judika menyadari betul bahwa bencana tersebut merupakan bagaian dari rencana Tuhan.

Terlebih ada sisi positif yang dapat dipetik dari bencana wabah tersebut.

"Kalau gua itu semua sih pasti ada rencana dari yang di atas," kata Judika.

Menurut penyanyi asal Medan ini, sisi positif adanya virus ini adalah dirinya bisa beristirahat.

Apalagi, kebetulan saat ini kondisi suaranya juga sedang dalam keadaan kurang baik.

"Kebetulan juga suara gua ini lagi parah, jadi gua bersyukur, buat istirahat," papar Judika.

Namun, ketika Raffi Ahmad kembali menegaskan pertanyaannya, Judika memaparkan dampak yang sangat disayangkan atas mewabahnya Virus tersebut.

Terkait profesinya, Judika menjelaskan bahwa sebenarnya ia justru kasihan pada band-nya.

Sebab, karena wabah tersebut penghidupan mereka menjadi macet.

Judika menyebut jika dengan banyaknya job yang batal membuat dapur anak buahnya tidak ngebul.

"Tapi lu ikhlas ya?" tanya Raffi menegaskan

"Gua Ikhlas lah, cuma anak-anak band gua yang kasihan," jawab Judika.

"Karena gak ngebul lah dapurnya," jelas penyanyi 41 tahun tersebut.

Di akhir wawancara yang singkat tersebut keduanya yang sama-sama seorang entertaint saling menyemangati.

Kita tahu, dengan adanya semakin sepinya dunia hiburan keduanya sama-sama menjadi pihak yang terdampak.

"Semangat, nanti kita main bola ya," kata Raffi Ahmad.

"Semangat," kata Judika membalas dan mengakhir. (TribunWow.com/Rilo)

