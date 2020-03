BANGKAPOS.COM - Anji Manji sebagai salah satu penyanyi solo papan atas Indonesia. Tapi, tahukah kamu kalau ia sempat kesulitan melepaskan bayang-bayang Drive sejak memutuskan bersolo karir tahun 2011 lalu

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Anji - Berhenti Di Kamu, Kunci Mudah dari C

C Am C Am

tiap aku mendengar suara kamu

C Am C Am

rasanya mau bilang iya

F Dm

maafkan kamu terima kamu

G C Am C Am

kembali..

C Am C Am

aku tahu kamu sangat menyesal

C Am C Am

akupun juga tak sempurna

F Em Dm

cerita kita tiada yang bisa

G C Am C Am

gantikan..

(Chorus)

C Am C Am

namun ada satu yang terjadi

C Am C Am

hatiku cinta kamu tapi tak bisa mau

F Em Dm G

kembali lagi.. ulang semua..

C Am C Am

aku tak mau lukai kamu

C Am C Am

tubuhku butuh kamu tapi tak bisa rasa

F Em

seperti dulu..

Dm G C Am C Am

rusak sudah aku..

C Am C Am

kalau ku ingat-ingat lagi sayang

C Am C Am

hatiku berhenti di kamu

F Em Dm

cerita kita tiada yang bisa

G C Am C Am

gantikan..

(Chorus)

C Am C Am

namun ada satu yang terjadi

C Am C Am

hatiku cinta kamu tapi tak bisa mau

F Em Dm G

kembali lagi.. ulang semua..

C Am C Am

aku tak mau lukai kamu

C Am C Am

tubuhku butuh kamu tapi tak bisa rasa

F Em

seperti dulu..

Dm G C Am C Am

rusak sudah aku..

F Em

aku yang dulu..

Dm G C Am C Am

rusak sudah aku..

F Em

aku yang dulu..

Dm G C

rusak sudah aku..